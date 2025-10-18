En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Tragedia
Santa Cruz
Cnmoción

Tragedia: quién es el hermano de la exjugadora de la Selección de Voley que murió al caer de un mirador en Santa Cruz

Agustín Fresco, médico de 36 años y hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de la Selección Argentina de vóley, murió al caer de unos 40 metros desde el mirador Dos Cóndores en el Parque Nacional Los Glaciares.

Agustín Fresco

Agustín Fresco, hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de la Selección Argentina de vóley, murió al caer de un mirador en Santa Cruz.

Agustín Ezequiel Fresco, médico de 36 años oriundo de Chajarí, Entre Ríos, murió el jueves tras sufrir una caída de aproximadamente 40 metros desde el mirador Dos Cóndores, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, cerca de El Chaltén.

Leé también Revelan por qué Laurta, el doble femicida, se cambió el apellido paterno: en qué casos es posible hacerlo
Pablo Laurta, el doble femicida, se quitó el apellido paterno en Córdoba el año pasado tras alegar “maltrato psicológico y físico” durante su infancia.

El accidente ocurrió mientras realizaba una caminata de trekking por la zona. Pese al rápido operativo de rescate realizado por el Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional y personal de Parques Nacionales, Fresco falleció en el acto.

Su cuerpo fue trasladado al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se le practicó la autopsia, siguiendo las indicaciones del Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 de la localidad.

Agustín era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exintegrante de la selección argentina femenina de vóley “Las Panteras”.

FRESCO_Lucia-Japon-2

La trágica noticia generó profunda conmoción en Chajarí y en Rosario, ciudad donde se había formado como médico y se había especializado en Clínica Médica y Endocrinología.

Allí trabajaba en el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare, instituciones que expresaron su profundo pesar por la pérdida de un profesional comprometido, solidario y muy querido por pacientes y colegas.

Según medios de Entre Ríos, Fresco combinaba su vida profesional con su pasión por la naturaleza y las actividades al aire libre, recorriendo distintos destinos del país mientras practicaba trekking.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tragedia Santa Cruz Selección Argentina Voleibol
Notas relacionadas
Impresionante: cayó el prófugo más buscado por el doble femicidio que estremece al país
Tragedia en Córdoba: murieron dos nenas en un incendio dentro de una iglesia evangélica en Villa Serrana
Restos de nafta, disparos y una moto: escalofriantes detalles del crimen de una madre y su hija

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar