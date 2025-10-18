Tragedia: quién es el hermano de la exjugadora de la Selección de Voley que murió al caer de un mirador en Santa Cruz

Agustín Ezequiel Fresco, médico de 36 años oriundo de Chajarí, Entre Ríos, murió el jueves tras sufrir una caída de aproximadamente 40 metros desde el mirador Dos Cóndores, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, cerca de El Chaltén.
Agustín Fresco, médico de 36 años y hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de la Selección Argentina de vóley, murió al caer de unos 40 metros desde el mirador Dos Cóndores en el Parque Nacional Los Glaciares.
Agustín Fresco, hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de la Selección Argentina de vóley, murió al caer de un mirador en Santa Cruz.
Agustín Ezequiel Fresco, médico de 36 años oriundo de Chajarí, Entre Ríos, murió el jueves tras sufrir una caída de aproximadamente 40 metros desde el mirador Dos Cóndores, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, cerca de El Chaltén.
El accidente ocurrió mientras realizaba una caminata de trekking por la zona. Pese al rápido operativo de rescate realizado por el Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional y personal de Parques Nacionales, Fresco falleció en el acto.
Su cuerpo fue trasladado al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se le practicó la autopsia, siguiendo las indicaciones del Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 de la localidad.
Agustín era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exintegrante de la selección argentina femenina de vóley “Las Panteras”.
La trágica noticia generó profunda conmoción en Chajarí y en Rosario, ciudad donde se había formado como médico y se había especializado en Clínica Médica y Endocrinología.
Allí trabajaba en el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare, instituciones que expresaron su profundo pesar por la pérdida de un profesional comprometido, solidario y muy querido por pacientes y colegas.
Según medios de Entre Ríos, Fresco combinaba su vida profesional con su pasión por la naturaleza y las actividades al aire libre, recorriendo distintos destinos del país mientras practicaba trekking.