Tragedia: quién es el hermano de la exjugadora de la Selección de Voley que murió al caer de un mirador en Santa Cruz

FRESCO_Lucia-Japon-2

La trágica noticia generó profunda conmoción en Chajarí y en Rosario, ciudad donde se había formado como médico y se había especializado en Clínica Médica y Endocrinología.

Allí trabajaba en el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare, instituciones que expresaron su profundo pesar por la pérdida de un profesional comprometido, solidario y muy querido por pacientes y colegas.

Según medios de Entre Ríos, Fresco combinaba su vida profesional con su pasión por la naturaleza y las actividades al aire libre, recorriendo distintos destinos del país mientras practicaba trekking.