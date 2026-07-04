El desesperante gesto de los hinchas de Cabo Verde con Susana Giménez en pleno Mundial

Cómo fue la reacción de Susana Giménez y Marley al gol de Messi

Desde el inicio del Mundial, Susana Giménez no quiso perderse ninguna de las presentaciones de la Selección Argentina en Miami, ciudad donde pasa gran parte del año. La conductora, que tiempo atrás había reconocido que ya no está para seguir al equipo por distintas sedes debido al desgaste que implican los viajes, aprovechó que el encuentro se disputó cerca de su casa para decir presente en las tribunas.

En esta oportunidad asistió junto a Marley, quien además se encuentra registrando imágenes para una nueva emisión de Por el Mundo Mundial, el ciclo especial que se emitirá este sábado por Telefe. Fiel a su estilo, el conductor también compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más divertidos de la jornada.

Uno de los puntos más comentados fue la reacción de la diva tras el gol de apertura de Lionel Messi ante Cabo Verde, que desató su entusiasmo en las tribunas. En el video se la ve viviendo el partido con la intensidad de una hincha más, levantándose de su asiento y celebrando con euforia el tanto del capitán.

“¡Vamo’! Messi, Messi”, gritó Susana, completamente desatada por la emoción, en un festejo que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la Selección. Luego llegaron momentos de tensión por la reacción del equipo africano en dos oportunidades, aunque finalmente el conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró quedarse con la clasificación con los tantos de Lisandro Martínez y Cristian Romero.