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El desesperante gesto de los hinchas de Cabo Verde con Susana Giménez en pleno Mundial

Susana Giménez pasó unos momentos complicados al comenzar el encuentro entre Argentina y Cabo Verde y generó preocupación entre los presentes.

4 jul 2026, 22:00
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El desesperante gesto de los hinchas de Cabo Verde con Susana Giménez en pleno Mundial

El desesperante gesto de los hinchas de Cabo Verde con Susana Giménez en pleno Mundial

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Susana Giménez disfrutó desde las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami el agónico triunfo de Argentina por 3 a 2 frente a Cabo Verde, acompañada por Marley, con quien se encuentra grabando las nuevas emisiones de Por el Mundo Mundial (Telefe). Ambos siguieron el partido con la pasión de cualquier hincha: sufrieron cada ataque, gritaron con euforia los goles de la Selección y se fundieron en abrazos en los momentos más emocionantes de una noche cargada de tensión.

Sin embargo, además de la intensidad que se vivió dentro de la cancha, el clima también fue un protagonista excluyente. A la hora del encuentro, la temperatura superaba los 30 grados y la sensación térmica era aún mayor, por lo que tanto los hinchas como las figuras presentes debieron extremar los cuidados para sobrellevar el sofocante calor que se hizo sentir durante toda la jornada en Miami.

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El alocado festejo de Susana Giménez y Marley tras el gol de Lionel Messi en el Mundial

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Minutos antes del comienzo del partido, la conductora comenzó a sentir los efectos del intenso calor y las altas temperaturas que se registraban en el estadio. Al advertir su malestar, varios hinchas del equipo africano que se encontraban cerca no dudaron en asistirla y comenzaron a hacerle aire para ayudarla a sobrellevar el sofocante clima. Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y Susana logró recuperarse rápidamente, por lo que pudo disfrutar sin inconvenientes del encuentro junto a su amigo.

"Le dieron un ventilador", comentó Alejandro, mientras mostraba cómo asistían a la conductora. "Hace mucho calor", agregó, describiendo las sofocantes condiciones que se vivían en el Hard Rock Stadium y explicando el motivo del mal momento que atravesó Giménez antes del inicio del partido.

Cómo fue la reacción de Susana Giménez y Marley al gol de Messi

Desde el inicio del Mundial, Susana Giménez no quiso perderse ninguna de las presentaciones de la Selección Argentina en Miami, ciudad donde pasa gran parte del año. La conductora, que tiempo atrás había reconocido que ya no está para seguir al equipo por distintas sedes debido al desgaste que implican los viajes, aprovechó que el encuentro se disputó cerca de su casa para decir presente en las tribunas.

En esta oportunidad asistió junto a Marley, quien además se encuentra registrando imágenes para una nueva emisión de Por el Mundo Mundial, el ciclo especial que se emitirá este sábado por Telefe. Fiel a su estilo, el conductor también compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más divertidos de la jornada.

Uno de los puntos más comentados fue la reacción de la diva tras el gol de apertura de Lionel Messi ante Cabo Verde, que desató su entusiasmo en las tribunas. En el video se la ve viviendo el partido con la intensidad de una hincha más, levantándose de su asiento y celebrando con euforia el tanto del capitán.

¡Vamo’! Messi, Messi, gritó Susana, completamente desatada por la emoción, en un festejo que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la Selección. Luego llegaron momentos de tensión por la reacción del equipo africano en dos oportunidades, aunque finalmente el conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró quedarse con la clasificación con los tantos de Lisandro Martínez y Cristian Romero.

     

 

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