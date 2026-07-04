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El dato desconocido que Yanina Latorre contó sobre el matrimonio de Antonela Roccuzzo y Messi

Luego del intercambio que se generó entre Lionel Messi y Sofi Martínez en el Mundial, Antonela Roccuzzo le escribió a la periodista para expresarle su apoyo. En ese contexto, Yanina Latorre reveló un dato que, según aseguró, nunca había salido a la luz.

4 jul 2026, 23:30
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El dato desconocido que Yanina Latorre contó sobre Antonela Roccuzzo y Messi: Para los...

El dato desconocido que Yanina Latorre contó sobre Antonela Roccuzzo y Messi: "Para los..."

El dato desconocido que Yanina Latorre contó sobre Antonela Roccuzzo y Messi: Para los...

El dato desconocido que Yanina Latorre contó sobre Antonela Roccuzzo y Messi: "Para los..."

En medio de las repercusiones que generó el gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez en el Mundial y el mensaje que Antonela Roccuzzo le envió a la periodista para dejar en claro que todo está bien, Yanina Latorre sumó su análisis y aportó detalles sobre el vínculo de la pareja más famosa del mundo.

Desde su programa en El Observador, la conductora analizó la particular forma en la que la empresaria vive cada partido de la Selección Argentina y repasó una imagen que en su momento se volvió viral: el video de la esposa del capitán rezando durante el encuentro ante Argelia por la primera fecha. Allí, Messi hizo tres goles.

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¿Vieron como reza Antonela antes de que empiece el partido? Ella se sienta, se concentra, se hace la señal de la cruz, reza, vuelve a hacerla y se pone seria, o sea, no está sentada cual, yo soy la mujer del número uno, relajada, bueno, ahora entra y la rompe ”, comenzó diciendo.

Para los boludos que dicen si las mujeres y los jugadores no les importan, reza, tiene una seriedad y una concentración que no está disfrutándolo, onda fiesta ”, comentó Latorre en su descargo, y explicando a qué se debe el rezo de Anto .

Y al finalizar, también agregó: “Cuando arranca el partido está el himno y alguien se ve que estaba al lado y la filmó, un sufrimiento, porque aparte a Messi, no nos olvidemos que le han pegado muchísimo ”.

Qué le dijo Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez

Luego del inesperado episodio que protagonizaron Sofi Martínez y Lionel Messi al finalizar el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026, la situación sumó un nuevo capítulo que hasta ese momento era desconocido para el público.

Horas después de que se viralizara el video en el que el diez, con humor y total naturalidad, dejó en claro que entre él y la comunicadora no existía ningún tipo de conflicto, Antonela Roccuzzo decidió comunicarse en privado con la periodista para expresarle su apoyo. Además, buscó transmitirle tranquilidad y remarcar que no le da importancia a los rumores ni a las versiones que desde hace años circulan alrededor de esa situación.

Más tarde, la periodista se comunicó desde Estados Unidos con Catalina Dlugi para La Once Diez y brindó detalles inéditos sobre lo ocurrido después del partido. "Hablé con Anto y me dijo: 'No me preocupe por ese ruido absurdo que habían armado'. Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre", explicó.

En su momento, incluso, había circulado con fuerza el rumor de que la esposa del capitán no se sentía cómoda con la situación y que lo habría manifestado en la intimidad del entorno del jugador. Sin embargo, esas versiones nunca fueron confirmadas y terminaron diluyéndose con el tiempo, especialmente tras las recientes imágenes que volvieron a evidenciar la buena sintonía entre las partes involucradas.

     

 

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