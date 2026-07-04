El dato desconocido que Yanina Latorre contó sobre el matrimonio de Antonela Roccuzzo y Messi

Y al finalizar, también agregó: “Cuando arranca el partido está el himno y alguien se ve que estaba al lado y la filmó, un sufrimiento, porque aparte a Messi, no nos olvidemos que le han pegado muchísimo ”.

Qué le dijo Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez

Luego del inesperado episodio que protagonizaron Sofi Martínez y Lionel Messi al finalizar el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026, la situación sumó un nuevo capítulo que hasta ese momento era desconocido para el público.

Horas después de que se viralizara el video en el que el diez, con humor y total naturalidad, dejó en claro que entre él y la comunicadora no existía ningún tipo de conflicto, Antonela Roccuzzo decidió comunicarse en privado con la periodista para expresarle su apoyo. Además, buscó transmitirle tranquilidad y remarcar que no le da importancia a los rumores ni a las versiones que desde hace años circulan alrededor de esa situación.

Más tarde, la periodista se comunicó desde Estados Unidos con Catalina Dlugi para La Once Diez y brindó detalles inéditos sobre lo ocurrido después del partido. "Hablé con Anto y me dijo: 'No me preocupe por ese ruido absurdo que habían armado'. Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre", explicó.

En su momento, incluso, había circulado con fuerza el rumor de que la esposa del capitán no se sentía cómoda con la situación y que lo habría manifestado en la intimidad del entorno del jugador. Sin embargo, esas versiones nunca fueron confirmadas y terminaron diluyéndose con el tiempo, especialmente tras las recientes imágenes que volvieron a evidenciar la buena sintonía entre las partes involucradas.