Luego de la contundente goleada por 7-0 frente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que realizó un balance integral del cierre de 2026 para la Selección Argentina. Satisfecho por la producción colectiva exhibida en el último amistoso del año, el entrenador valoró la identidad competitiva del equipo y agradeció el respaldo del público cordobés: “Lo primero que se me viene es que estamos satisfechos por haber hecho un buen trabajo, intentando siempre ser Argentina, competir y ser protagonistas. Estamos agradecidos con Córdoba y su gente. Creo que el amor por la Selección sigue estando”.