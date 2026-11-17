De cara a lo que vendrá en 2027, Scaloni aseguró que el seleccionado cuenta con una estructura firme y planteó la exigencia de sostener la competitividad ante rivales de jerarquía: “Tenemos una base bastante consolidada. Para el año que viene tenemos que ver bien contra quién empezaremos a jugar. A nosotros nos interesa competir. Me gustaría seguir de esta manera, ser un equipo referencia y difícil de enfrentar. Un equipo que le encuentre la vuelta al rival de cómo defenderlo, de cómo atacarlo. Mantener el nivel es difícil en el fútbol y el desafío es seguir de la misma manera”.

Cómo despidió Lionel Scaloni a Walter Samuel tras su último partido en la Selección

Finalmente, el director técnico se refirió con afecto a la salida de Walter Samuel, quien cerró en Córdoba un ciclo de ocho años como ayudante de campo para iniciar su camino como entrenador principal: “La baja de Walter Samuel, más allá del punto de vista técnico, es muy importante porque ha sido gran parte en la ayuda de todo lo que se ganó. Fue parte del núcleo de nuestro cuerpo técnico durante este tiempo. Nosotros nos encontramos con el cuerpo técnico de la Selección y tenemos una amistad que perdura de cuando estábamos en las Juveniles”.