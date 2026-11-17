Cómo quedará conformado el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tras la salida de Walter Samuel
Respecto a la reestructuración interna que implicará esta partida, Lionel Scaloni descartó sumar un reemplazo inmediato y confirmó que apostará por la continuidad del grupo actual, dejando abierta únicamente la posibilidad de recurrir a profesionales de las categorías formativas más adelante: “En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así”.
De esta forma, la estructura de trabajo de la Selección Argentina continuará integrada por Pablo Aimar y Roberto Ayala como ayudantes de campo, Martín Tocalli como entrenador de arqueros, Matías Manna como videoanalista y Luis Martín a cargo de la preparación física.