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Tras su cirugía, Dibu Martínez estrenó casa y un detalle casó furor en las redes sociales

Mandinha Martínez mostró la nueva casa familiar mientras el Dibu se recupera de una cirugía de mandíbula. Los detalles.

Mandinha Martínez mostró la nueva casa familiar mientras el Dibu se recupera de una cirugía de mandíbula.

Mandinha Martínez mostró la nueva casa familiar mientras el Dibu se recupera de una cirugía de mandíbula.

En pleno proceso de rehabilitación tras pasar por el quirófano, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia fuera del terreno de juego. Su esposa, Mandinha Martínez, publicó un video en su cuenta de Instagram para mostrar las instalaciones de la nueva casa familiar, publicación que captó la atención de los seguidores por un detalle decorativo vinculado directamente con la actualidad del arquero.

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En el material audiovisual se observa la ambientación del flamante hogar acompañado por la frase en inglés: “Welcome to our new home” (“Bienvenidos a nuestro nuevo hogar”). Dentro de las imágenes compartidas en las redes sociales, se destaca la presencia de decoraciones en tonos azules junto a la inclusión visible del escudo oficial del Chelsea, club al que se sumó en la presente temporada.

El estreno de la vivienda se da en un contexto particular para el futbolista marplatense, quien atraviesa el reposo posterior a la cirugía realizada para reparar la fractura de mandíbula sufrida durante el último compromiso de la liga inglesa.

Cómo fue la lesión de Dibu Martínez y qué informó el Chelsea sobre la operación

El incidente ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo en el choque entre Everton y Chelsea por la séptima fecha de la Premier League. Al intentar despejar con los puños un centro enviado desde un tiro libre, Martínez colisionó de frente contra el defensor rival Jarrad Branthwaite.

Tras quedar tendido en el césped, los profesionales médicos debieron inmovilizarlo, aplicarle una máscara de oxígeno y retirarlo en camilla. A pesar del impacto, el arquero permaneció consciente y levantó el pulgar hacia la tribuna al abandonar el campo de juego. Tras el golpe, el técnico Xabi Alonso dispuso el ingreso del belga Mike Penders, en una jornada donde los Blues se impusieron 2-0 con goles de Pedro Neto a los 90 minutos, sumando su cuarto triunfo del certamen para ubicarse cuartos en la tabla de posiciones.

Posteriormente, la institución de Londres emitió un comunicado oficial confirmando el éxito de la intervención quirúrgica: “Martínez fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía”. A su vez, el club ratificó su respaldo hacia el jugador señalando que le brindarán acompañamiento permanente durante el proceso médico.

Qué partidos se perderá Dibu Martínez con la Selección Argentina por su rehabilitación

Debido a los plazos de cicatrización que exige la zona facial, el golero quedó oficialmente descartado para integrar la lista de la Selección Argentina en la ventana de partidos amistosos pautados para noviembre.

El marplatense no estará disponible para afrontar los cruces frente a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y ante Costa Rica el 17 del mismo mes en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Frente a esta baja obligada, el cuerpo técnico analizará a sus reemplazantes en la nómina, con Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso posicionándose como las alternativas principales para ocupar el arco nacional en ambos compromisos.

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