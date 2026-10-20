Tras su cirugía, Dibu Martínez estrenó casa y un detalle casó furor en las redes sociales

Tras quedar tendido en el césped, los profesionales médicos debieron inmovilizarlo, aplicarle una máscara de oxígeno y retirarlo en camilla. A pesar del impacto, el arquero permaneció consciente y levantó el pulgar hacia la tribuna al abandonar el campo de juego. Tras el golpe, el técnico Xabi Alonso dispuso el ingreso del belga Mike Penders, en una jornada donde los Blues se impusieron 2-0 con goles de Pedro Neto a los 90 minutos, sumando su cuarto triunfo del certamen para ubicarse cuartos en la tabla de posiciones.

Posteriormente, la institución de Londres emitió un comunicado oficial confirmando el éxito de la intervención quirúrgica: “Martínez fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía”. A su vez, el club ratificó su respaldo hacia el jugador señalando que le brindarán acompañamiento permanente durante el proceso médico.

Qué partidos se perderá Dibu Martínez con la Selección Argentina por su rehabilitación

Debido a los plazos de cicatrización que exige la zona facial, el golero quedó oficialmente descartado para integrar la lista de la Selección Argentina en la ventana de partidos amistosos pautados para noviembre.

El marplatense no estará disponible para afrontar los cruces frente a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y ante Costa Rica el 17 del mismo mes en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Frente a esta baja obligada, el cuerpo técnico analizará a sus reemplazantes en la nómina, con Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso posicionándose como las alternativas principales para ocupar el arco nacional en ambos compromisos.