El Cholo va por todo: la ENORME suma de dinero que el Atlético Madrid pagaría por el Cuti Romero

La defensa colchonera podría sufrir varias bajas en los próximos meses, con los nombres de César Azpilicueta, Axel Witsel y Reinildo Mandava en duda para la próxima temporada. En ese contexto, la llegada de Romero sería clave para mantener la competitividad, no solo a nivel local sino también internacional.

El propio Cuti abrió la puerta a un posible cambio de rumbo en una reciente entrevista con el programa Los Edul: "Después de esto se verá, no hablé con mi representante todavía, pero estoy dispuesto a cualquier cosa. En mi cabeza está crecer, pero no quiero hablar de eso. Me faltaría jugar en la liga de España. Me encantaría para competir en todas las ligas fuertes".

El Tottenham, a pesar de haber alcanzado las semifinales de la Europa League, atraviesa un mal momento en la Premier League, donde se ubica en el puesto 15, muy lejos de los puestos de privilegio. Esta situación podría influir en la decisión del jugador, quien ya lleva cuatro temporadas en el fútbol inglés.

En el Atlético, en cambio, lo espera un equipo competitivo y la posibilidad de jugar competencias como la Champions League y el ya mencionado Mundial de Clubes. En caso de concretarse, Romero sería el séptimo argentino en el plantel, junto a Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Ángel Correa, Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, hijo del entrenador.

La historia recién comienza, pero todo indica que el próximo mercado tendrá como gran protagonista al defensor cordobés.