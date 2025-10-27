En vivo Radio La Red
Deportes
Julián Álvarez
VIDEO

El conmovedor gesto de Julián Álvarez: cumplió el deseo de un hincha del Atlético Madrid al que se le murió su hija

El argentino protagonizó una escena conmovedora en el estadio del Atlético Madrid al cumplir el pedido de un hincha que había perdido a su hija. El video se viralizó y generó una ola de mensajes de apoyo en todo el mundo.

El conmovedor gesto de Julián Álvarez: cumplió el deseo de un hincha del Atlético Madrid al que se le murió su hija

Un instante de silencio, una flor y un gesto que trascendió al fútbol. Este fin de semana, Julián Álvarez protagonizó una escena cargada de emoción en el estadio del Atlético de Madrid, donde tuvo un detalle con un hincha que conmovió a todos los presentes y rápidamente se volvió viral.

Leé también Así fue el tremendo gol de Julián Álvarez para la victoria por 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid
Así fue el tremendo gol de Julián Álvarez para la victoria por 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid. 
Embed

En un video compartido por el club madrileño, el futbolista argentino explicó lo sucedido. “Un hincha me dio esta flor y me contó que su hija había fallecido. Me pidió que la dejara en el centro del campo. Vamos a cumplir con su deseo. Estaba muy triste, es un gran fanático del Atlético”, relató la Araña conmovido.

El gesto, simple, pero lleno de significado, se transformó en uno de los momentos más comentados del fin de semana en el fútbol europeo.

Qué hizo Julián Álvarez y por qué emocionó a todos

Las imágenes difundidas por el Atlético muestran al exjugador de River Plate caminando lentamente hacia el círculo central del campo. En sus manos llevaba la flor que el hincha le había entregado minutos antes. La colocó con cuidado sobre el césped, levantó la vista hacia las tribunas y saludó al hombre que lo miraba desde su asiento, visiblemente emocionado.

El silencio que acompañó la escena fue seguido por un aplauso generalizado de los hinchas presentes en el estadio. El propio club compartió el video con una frase que resume el espíritu del momento: “Estés donde estés, el Atleti siempre estará contigo”.

En redes sociales, la publicación se llenó de mensajes de apoyo y reconocimiento hacia el delantero argentino. Fanáticos del Atlético Madrid, del Manchester City —su actual club— e incluso de otros equipos, destacaron su empatía y sensibilidad. “Más que un jugador, una gran persona”, escribió un usuario en X (ex Twitter), mientras que otro comentó: “En tiempos donde el fútbol es negocio, gestos como este nos devuelven la humanidad del deporte”.

Cuál fue la repercusión del gesto de Julián Álvarez

El video se viralizó en pocas horas y fue replicado por medios internacionales, que destacaron el lado humano del futbolista argentino. En España, portales como Marca y AS señalaron que el gesto “refleja la calidad humana de Álvarez”, mientras que en Argentina los hinchas de River celebraron el comportamiento de quien fuera uno de los ídolos del club.

El hecho también generó una ola de mensajes de consuelo hacia el hincha que había perdido a su hija. Muchos usuarios agradecieron públicamente al jugador por cumplir con el pedido y convertir el dolor en un momento simbólico de unión y respeto.

Cuándo vuelve a jugar el Atlético Madrid en la Liga Española

El Atlético Madrid volverá a competir este lunes, cuando visite al Betis desde las 17 (hora de Argentina) por la fecha 10 de La Liga. El partido se disputará en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla, y será clave para los dirigidos por Diego Simeone, que buscan acercarse a los primeros puestos del campeonato.

Conmovidos todavía por el gesto de la Araña, los hinchas del Colchonero ya lo adoptaron como uno de los suyos. En apenas unos segundos, Julián Álvarez logró recordarle al mundo que, más allá de los goles y los títulos, el fútbol también puede ser un espacio donde el respeto, la empatía y el amor por los colores siguen teniendo sentido.

