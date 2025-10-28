En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Mundial 2026
Mundial 2026

Messi habló y dio una pista clave sobre cuándo definirá su participación en el Mundial 2026

Leo Messi, el capitán de la Selección argentina y líder indiscutido del equipo campeón mundial, dio un mensaje que nos permite, como decía la canción de Qatar 2022, que "nos volvamos a ilusionar".

por Roberto Adrián Maidana |
Messi con la Copa de campeón Mundial en Qatar 2022. La foto con más likes en el mundo. (Foto: Gentileza Reforma)

“Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección, especialmente en competiciones oficiales”, confesó Leo Messi en una entrevista que nos vuele a ilusionar a los argentinos. La posibilidad - todos damos por descontado - de tener al capitán de la Selección otra vez jugando un mundial.

Leé también Lionel Messi renovó con Inter Miami: hasta cuándo seguirá en la MLS y qué dijo sobre el futuro
lionel messi renovo con inter miami: hasta cuando seguira en la mls y que dijo sobre el futuro

Le dio una nota al periodista Tom Llamas de la cadena norteamericana NBC. Allí dio el primer indicio sobre lo que hará en 2026 y una duda que, esperemos, sea muy pequeña: ¿jugar el Mundial de 2026?

Messi en los mundiales 1

Las pistas alentadoras, en el propio relato de Leo, empieza por esta definición: “La verdad es que sí, es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección... si estoy”. Tomemos ese "si estoy", solo como una frase por cortesía.

Lo concreto es que el mejor jugador de la historia del fútbol confirmó que tiene ganas de defender el título e ir por la cuarta estrella. La decisión la tomará a principios del 2026, una vez que evalúe como se siente física y mentalmente. Si es por eso, por como se lo ve en la nota y lo que hace en la Selección y en el Inter de Miami, podría jugar, si quisiera, hasta el mundial del 2030.

Pero vamos por partes, lo principal es que el capitán del campeón del mundo, está con ganas de seguir jugando e ir por otro sueño en 2026.

Messi: "Las ganas las tengo porque es un mundial"

A nosotros ya con eso nos alcanza. Pero como se trata del "GOAT" (el mejor jugador de la historia, por las siglas en inglés) podemos esperarlo. Ya estamos en octubre, así que para que arranque el 26 falta muy poco. En ese momento, en los primeros meses del año, Leo dará a conocer su decisión. Pero por como está él (en cada partido que juega) y por el ánimo de la nota, tenemos derecho a ilusionarnos, como ya dijimos.

messi y los mundial
A esta foto, le falta una imagen. La de Leo en el mundial de 2026. (Foto: Archivo)

"Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100 por ciento, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión”, le contó Messi al periodista de la NBC.

Por supuesto, en el diálogo con Tom Llamas, contó el duro proceso interno que soportó durante años, “Era el sueño de mi vida”, dijo sobre el triunfo de la Albiceleste en la pasada cita de Qatar 2022. “También es verdad que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de conseguirlo todo a nivel individual y a nivel de equipo con el Barcelona”. Así resumió el momento sublime que vivió levantando la copa, después de la frustración de 4 mundiales, con una final perdida.

Pero desde la copa América en Brasil, con la final en el Maracaná ganada a los locales, todo es gloría para Messi y la selección. Dos copas América, la "finalissima" contra Italia y el Mundial 2022 por supuesto. Además, primeros en las eliminatorias, por lo que todo está "servido" para que lo veamos otra vez con la cinta de capitán, la "10" y la celeste y blanca.

messi en los mundiales 2
Messi dice que a principios del 26, decidirá si juega el póximo mundial, pero tiene ganas. (Foto: Archivo)

Los números de Leo Messi en la selección

A Messi, desde chico, lo motivan los desafíos. Siempre quiere más. Por eso no sale nunca en los partidos ( ahora, a veces, sí) y va quebrando todos los records que se le cruzan por el camino. Y sería un record más, jugar un sexto mundial consecutivo. Nadie lo hizo en la historia del fútbol.

Por ahora, Messi ya es récord, junto a Antonio Carbajal (México), Lothar Matthäus (Alemania), Rafael Márquez (México), Andrés Guardado (México), y Cristiano Ronaldo (Portugal) por jugar 5 mundiales.

messi en los mundiales 4
Un sueño renovado, lo que todos esperamos. Messi, la Copa del mundo y el Mundial de 2026. (Foto: A24.com)

Con la celeste y blanca, estos son los impresionantes números de Messi:

  • Partidos disputados: 189

  • Goles anotados: 112 para Argentina

  • Mundiales disputados: 5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). En 2014 jugó la final y perdió por 1 a 0 con Alemania.

  • Partidos jugados en Mundiales: 26

Con todo esto...¡Vamos Leo! ¡Te estamos esperando!

