Deportes
Julián Álvarez
RealMadrid
España

Así fue el tremendo gol de Julián Álvarez para la victoria por 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid

El delantero de la Selección argentina convirtió dos tantos, pero el segundo se destacó porque comenzó a torcer la goleada en el clásico.

Con un Julián Álvarez clave, Atlético de Madrid se hizo fuerte en el Metropolitano para quedarse con el derbi por 5-2 contra el Real Madrid, que perdió su invicto en el torneo. Los tantos del Colchonero llegaron gracias a Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, pero la clave fueron las dos anotaciones de la Araña, en tanto Kylian Mbappé y Arda Güler convirtieron para la visita.

Luego de un primer tiempo que terminó igualado en dos tantos en donde el conjunto del Cholo Diego Simeone había comenzado ganando, pero los de Xavi Alonso lograron dar vuelta el marcador, finalmente al término de los primero cuarenta y cinco minutos se fueron al descanso 2-2, pero lo mejor estaba por venir porque luego llegó el momento del delantero de la Selección argentina.

En el comienzo del complemento Julián Álvarez volvió a adelantar al Colchonero gracias a un penal y minutos más tarde gestó su obra maestra con la que comenzó a sentenciar la historia en el Metropolitano. Un tiro libre desde afuera del área le permitió a la Araña colgarla del ángulo para hacer estallar al estadio y emocionar a su técnico.

Los otros argentinos que participaron del clásico de Madrid

Con este resultado, Atlético de Madrid logró acomodarse dentro de la tabla de posiciones al alcanzar las 12 unidades. Además, le rompió el andar perfecto a su clásico rival, que aún lidera la tabla de posiciones de La Liga con 18 puntos, aunque podría ser superado por Barcelona, que el domingo recibirá a Real Sociedad.

Con un Juli&aacute;n &Aacute;lvarez estelar, Atl&eacute;tico de Madrid se qued&oacute; con el cl&aacute;sico ante Real Madrid (REUTERS)

Con un Julián Álvarez estelar, Atlético de Madrid se quedó con el clásico ante Real Madrid (REUTERS)

Más allá del oriundo de Calchín, en el vencedor también fueron de la partida Nico González (le hicieron la falta del penal) y Giuliano Simeone (asistió en el primer tanto). En el complemento ingresó Nahuel Molina y Juan Musso quedó en el banco de suplentes. En la Casa Blanca, en cambio, Franco Mastantuono entró a los 14 del complemento por Arda Güler.

