Así fue el tremendo gol de Julián Álvarez para la victoria por 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid. 

Los otros argentinos que participaron del clásico de Madrid

Con este resultado, Atlético de Madrid logró acomodarse dentro de la tabla de posiciones al alcanzar las 12 unidades. Además, le rompió el andar perfecto a su clásico rival, que aún lidera la tabla de posiciones de La Liga con 18 puntos, aunque podría ser superado por Barcelona, que el domingo recibirá a Real Sociedad.

34JLNTAUFBC2TGZXARBDGCHCIU Con un Julián Álvarez estelar, Atlético de Madrid se quedó con el clásico ante Real Madrid (REUTERS)

Más allá del oriundo de Calchín, en el vencedor también fueron de la partida Nico González (le hicieron la falta del penal) y Giuliano Simeone (asistió en el primer tanto). En el complemento ingresó Nahuel Molina y Juan Musso quedó en el banco de suplentes. En la Casa Blanca, en cambio, Franco Mastantuono entró a los 14 del complemento por Arda Güler.