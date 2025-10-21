El video de la novia Julián Álvarez entrenando embarazada de siete meses que desató una polémica

Embed

¿Cómo anunciaron Julián Álvarez y su novia, Emilia Ferrero, que iban a convertirse en padres?

En estos días, Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas, ya que se encuentran en la recta final del embarazo y muy cerca de conocer a su primer hijo. La pareja, que lleva varios años de relación, anunció la noticia meses atrás con una tierna publicación en redes sociales que conmovió a sus seguidores.

En aquella ocasión, compartieron un posteo conjunto en Instagram con el mensaje: "Foto oficial del nuevo equipo titular: papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo". Junto al texto, publicaron tres imágenes en las que se los veía abrazados, acompañados por su perro Tarzán, mostrando el test de embarazo positivo y una ecografía que confirmaba la dulce espera.

Desde entonces, Emilia Ferrero ha compartido distintos momentos de su embarazo, incluyendo entrenamientos y postales familiares, mientras Julián Álvarez continúa destacándose dentro de la cancha y se prepara para asumir uno de los roles más importantes de su vida: el de ser papá. La pareja, que suele mantener un perfil bajo, decidió vivir esta etapa con alegría y cercanía, recibiendo mensajes de cariño de fanáticos y colegas.

Cabe recordar que, antes del anuncio oficial, el futbolista Alexis Mac Allister había dado a entender que otro jugador de la Selección Argentina sería padre pronto. Tras un partido a beneficio en Bahía Blanca, la prensa le había preguntado si entre los integrantes del plantel se bromeaba con la paternidad. "Y sí, obviamente, que la joda está ahí, pero creo que todos tenemos en la mira quién va a ser el próximo", respondió con una sonrisa. Cuando le insistieron para que revelara el nombre, Mac Allister se limitó a decir, entre risas: "No, no, mejor no dar nombres".

¿Cómo se conocieron Julián Álvarez y su novia, Emilia Ferrero?

Julián Álvarez y Emilia Ferrero se conocen desde la adolescencia, cuando ambos vivían en Calchín, Córdoba, el pequeño pueblo natal del futbolista. Aunque durante un tiempo tomaron caminos separados —él se enfocó en su carrera profesional y ella en sus estudios y en su pasión por la educación física—, el destino los volvió a unir años más tarde. Desde entonces, mantienen una relación sólida y discreta, basada en la confianza y el compañerismo, que ahora atraviesa uno de sus momentos más felices con la llegada de su primer hijo.