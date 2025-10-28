En vivo Radio La Red
CONMOCIÓN

Preocupación: volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban para el partido vs. Racing y hay heridos de gravedad

El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en el estado de Río de Janeiro. El micro se dirigía hacia Buenos Aires para el partido del miércoles ante Racing por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Hay al menos 46 heridos, cuatro de ellos de gravedad.

Un grave accidente vial conmocionó este lunes al fútbol sudamericano. Un micro que transportaba hinchas de Flamengo volcó en plena autopista Presidente Dutra, cuando se dirigía desde Río de Janeiro hacia Buenos Aires para presenciar el duelo ante Racing por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Según la información difundida por medios locales, el siniestro dejó al menos 46 heridos, entre ellos cuatro en estado de gravedad.

El hecho ocurrió a la altura de la localidad de Barra Mansa, en el sur del estado de Río. En el lugar trabajaron rápidamente los equipos de Bomberos y de la Policía Federal de Carreteras (PRF), quienes coordinaron las tareas de rescate y asistencia a las víctimas.

Qué se sabe hasta ahora sobre el accidente

De acuerdo con la información inicial publicada por el sitio Globo Esporte, la PRF había reportado 16 personas heridas. Sin embargo, con el correr de las horas, la empresa que administra la autopista actualizó la cifra a 46 afectados: 32 con lesiones leves, 10 con heridas de moderada gravedad y 4 en estado crítico.

Las autoridades locales trabajan para esclarecer las causas del siniestro, aunque las primeras versiones apuntan a que el pavimento mojado habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de rescate y limpieza del sector afectado.

Qué dijo Flamengo tras el accidente

Al conocerse la noticia, el Club de Regatas do Flamengo emitió un comunicado oficial expresando su apoyo y solidaridad con los hinchas involucrados en el accidente.

“Flamengo tomó conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos”, informó la institución.

El club también detalló que mantiene contacto directo con el Comando General del Cuerpo de Bomberos y con la Superintendencia de la PRF de Río, para acompañar de cerca la situación y garantizar que los afectados reciban la atención necesaria. “Continuamos monitoreando la situación”, cerró el comunicado.

Cuándo se juega Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

El accidente ocurrió apenas dos días antes del partido clave entre Racing y Flamengo, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores.

El encuentro se disputará este miércoles 29 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina), en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, conocido como “El Cilindro”.

En el encuentro de ida, el conjunto brasileño se impuso 1-0 con un gol sobre el final del partido, por lo que Racing deberá ganar para mantener vivo su sueño de llegar a la gran final del certamen continental.

Mientras tanto, la atención del mundo del fútbol está puesta en la evolución del estado de salud de los hinchas afectados, en una jornada que tiñó de preocupación y tristeza la previa de una de las series más esperadas del año.

