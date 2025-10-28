Preocupación: volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban para el partido vs. Racing y hay heridos de gravedad

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de rescate y limpieza del sector afectado.

Qué dijo Flamengo tras el accidente

Al conocerse la noticia, el Club de Regatas do Flamengo emitió un comunicado oficial expresando su apoyo y solidaridad con los hinchas involucrados en el accidente.

“Flamengo tomó conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos”, informó la institución.

El club también detalló que mantiene contacto directo con el Comando General del Cuerpo de Bomberos y con la Superintendencia de la PRF de Río, para acompañar de cerca la situación y garantizar que los afectados reciban la atención necesaria. “Continuamos monitoreando la situación”, cerró el comunicado.

Cuándo se juega Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

El accidente ocurrió apenas dos días antes del partido clave entre Racing y Flamengo, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores.

El encuentro se disputará este miércoles 29 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina), en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, conocido como “El Cilindro”.

En el encuentro de ida, el conjunto brasileño se impuso 1-0 con un gol sobre el final del partido, por lo que Racing deberá ganar para mantener vivo su sueño de llegar a la gran final del certamen continental.

Mientras tanto, la atención del mundo del fútbol está puesta en la evolución del estado de salud de los hinchas afectados, en una jornada que tiñó de preocupación y tristeza la previa de una de las series más esperadas del año.