La novia de Julián Álvarez generó polémica por la decisión que tomó embarazada de siete meses: los crueles mensajes

Fue la panelista de LAM (América TV) Romina Scalora quien reveló que “salieron a matarla porque decían con qué necesidad tiene que hacer un entrenamiento tan fuerte a los 7 meses de embarazo”, mientras disparó picante: “Uno lo ve y te shockea, te dan ganas de decirle ‘sentate y comé un muffin’”.

En tanto, ante la catarata de tremendos y duros comentarios, la pareja de Julián Álvarez salió a responder con calma y aclarar todo tipo de dudas sobre su ejercitación, faltando sólo dos meses para dar a luz. “Estoy en un gimnasio especializado para embarazadas. Son todos ejercicios que pueden hacer las embarazadas”, explicó Emilia a través de la misma red social.

Vale recordar que la influencer y el futbolista confirmaron el embarazo en junio pasado con un dulce posteo donde se los veía sentados junto al test de embarazo, la foto de la primera ecografía y la mascota de la casa, donde anunciaron oficialmente la buena nueva: “Foto oficial del nuevo equipo titular: papá, mamá, Tarzán y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices!”.

Emilia Ferrero entrenando con siete meses de embarazo

El día que Julián Álvarez sorprendió revelando el nombre del hijo que espera con Emilia Ferrero

Hace apenas tres meses, Julián Álvarez y su pareja, Emilia Ferrero, compartieron una de las noticias más importante de sus vidas: están esperando su primer hijo. Sin embargo, la revelación no llegó directamente de ellos, sino que fue un periodista deportivo quien se les adelantó al mencionarlo durante la previa de un partido entre Atlético de Madrid y Botafogo por el Mundial de Clubes.

Horas después, el futbolista confirmó la noticia desde su cuenta de Instagram, combinando la alegría del anuncio con el disgusto por la filtración anticipada. Aun así, eligió enfocarse en el lado positivo y días más tarde publicó el tradicional video con el test de embarazo positivo y la primera ecografía, un gesto que enterneció a sus seguidores y cosechó miles de mensajes de cariño hacia la pareja.

En tanto una entrevista posterior con DSports, el exdelantero de River Plate fue consultado sobre cómo planean llamar al futuro integrante de la familia. Sin dudarlo, y con una sonrisa que reflejaba ternura, respondió: “Por ahora, Amadeo”. Su respuesta sorprendió al periodista Diego Korol, quien reaccionó con entusiasmo: “¡Dejale Amadeo!”. Julián, entre risas, reafirmó su elección con un tímido “Sí, Amadeo”.

El nombre elegido no pasó desapercibido entre los hinchas del Millonario. Para los fanáticos de River, “Amadeo” evoca figuras históricas del club como Amadeo Carrizo, leyenda del arco riverplatense, o incluso Ángel Amadeo Labruna, ídolo eterno y símbolo de la historia del equipo de Núñez.

Como era de esperarse, el fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en la red social X (ex Twitter), generando una ola de comentarios llenos de emoción. Los fanáticos celebraron la elección como una muestra de gratitud y cariño hacia el club que lo formó y lo vio brillar antes de su salto a Europa.