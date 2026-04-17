El desgarrador mensaje de Agustín Marchesín tras su durísima lesión: "No es fácil..."

Además, el ex Celta de Vigo aprovechó para pedir disculpas: “Pido disculpas a la gente y dirigentes que confiaron”, manifestó, en un gesto que refleja su compromiso con el club.

Cómo sigue su recuperación y qué pasará con el arco de Boca

El parte médico confirmó que se trata de una lesión ligamentaria grave en la rodilla derecha, que demandará un largo proceso de recuperación y lo dejará fuera de las canchas durante lo que resta del año.

A pesar del duro golpe, Marchesín cerró su mensaje con optimismo: “Acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda”, y aseguró que confía en el grupo para alcanzar los objetivos.

Mientras tanto, Boca deberá reorganizarse. Todo indica que Leandro Brey será el titular, con Javier García como alternativa inmediata. Si bien la lesión libera un cupo para incorporar, desde el club aseguran que no lo utilizarán en lo inmediato, aunque no descartan buscar un refuerzo en el próximo mercado de pases.

El mensaje de Marchesín, sincero y emotivo, expone no solo el dolor por la lesión, sino también el valor que tenía este desafío en su carrera. Un golpe duro para Boca y para un arquero que soñaba con brillar en la Copa Libertadores.