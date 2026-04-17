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El desgarrador mensaje de Agustín Marchesín tras su durísima lesión: "No es fácil..."

El arquero de Boca se expresó por primera vez tras la grave lesión en su rodilla derecha, mostró su dolor y dejó un mensaje para los hinchas y sus compañeros.

El desgarrador mensaje de Agustín Marchesín tras su durísima lesión: No es fácil...

La dura lesión de Agustín Marchesín generó un fuerte impacto en Boca y, dos días después de abandonar la cancha entre lágrimas, el arquero rompió el silencio con un mensaje cargado de emoción. “No es fácil digerir ni explicar lo que siento”, escribió en sus redes sociales tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

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El experimentado futbolista de 38 años sufrió la lesión en el arranque del partido frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, una situación que no solo lo dejará fuera del Superclásico, sino que también lo marginará de la actividad durante aproximadamente ocho meses.

Qué dijo Marchesín tras confirmarse su lesión

En su descargo, el arquero dejó en claro el impacto emocional del momento. “Jugar la Copa Libertadores con Boca era el mayor sueño de toda mi vida”, expresó, y agregó: “El fútbol me ha dado mucho más de lo que alguna vez pensé”.

Marchesín también reflejó su desconcierto por lo ocurrido: “No encuentro explicación para esto”, escribió, en referencia a una lesión que llegó en uno de los momentos más importantes de su carrera. “Sabía que era el desafío que más quería enfrentar y lo estaba esperando ansioso, feliz y preparado”, completó.

Además, el ex Celta de Vigo aprovechó para pedir disculpas: “Pido disculpas a la gente y dirigentes que confiaron”, manifestó, en un gesto que refleja su compromiso con el club.

Cómo sigue su recuperación y qué pasará con el arco de Boca

El parte médico confirmó que se trata de una lesión ligamentaria grave en la rodilla derecha, que demandará un largo proceso de recuperación y lo dejará fuera de las canchas durante lo que resta del año.

A pesar del duro golpe, Marchesín cerró su mensaje con optimismo: “Acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda”, y aseguró que confía en el grupo para alcanzar los objetivos.

Mientras tanto, Boca deberá reorganizarse. Todo indica que Leandro Brey será el titular, con Javier García como alternativa inmediata. Si bien la lesión libera un cupo para incorporar, desde el club aseguran que no lo utilizarán en lo inmediato, aunque no descartan buscar un refuerzo en el próximo mercado de pases.

El mensaje de Marchesín, sincero y emotivo, expone no solo el dolor por la lesión, sino también el valor que tenía este desafío en su carrera. Un golpe duro para Boca y para un arquero que soñaba con brillar en la Copa Libertadores.

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