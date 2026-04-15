Alarma en Boca: Marchesín sufrió una durísima lesión y estará varios meses afuera

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Cuál es el diagnóstico de Marchesín y cuánto tiempo estará afuera

Tras el partido, el capitán Leandro Paredes adelantó el panorama: “Nos dijeron que Agustín se rompió los ligamentos cruzados”, reveló luego de hablar con el cuerpo médico.

Con el correr de las horas, se confirmó el diagnóstico: rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, una lesión que demandará cerca de ocho meses de recuperación. De esta manera, todo indica que no volverá a jugar en lo que resta del año.

El golpe es doble para Boca: no solo por la baja deportiva, sino también por el momento en el que llega. Marchesín recién había regresado de un desgarro en el aductor y este era apenas su segundo partido consecutivo tras esa lesión.

Qué impacto tiene su ausencia en Boca

La lesión representa una baja muy sensible para el equipo dirigido por Claudio Úbeda, que pierde a un arquero de experiencia en plena competencia internacional. Además, el Xeneize deberá reorganizarse rápidamente, ya que el calendario no da margen.

En lo inmediato, Marchesín se perderá el Superclásico ante River en el Monumental, uno de los compromisos más importantes del semestre. También se abre la posibilidad de que el club utilice el cupo reglamentario para incorporar un refuerzo en el puesto.

Qué dijeron Úbeda y el plantel tras la lesión

El entrenador fue contundente en su análisis: “Es una pérdida grave y grande. Hay que respaldarlo y darle todo el apoyo”, expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, Paredes también le envió un mensaje claro: “Está muy triste como todos nosotros. Ojalá tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando”.

La lesión de Marchesín dejó una marca profunda en Boca. Entre la preocupación médica y el impacto emocional, el equipo deberá reponerse rápidamente a una baja que cambia el panorama de cara a lo que viene.