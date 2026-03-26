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El gran problema de Boca: qué ocurrirá con el puesto de arquero tras la lesión de Agustín Marchesín

El arquero titular de Boca sufrió una dura lesión y estará varias semanas afuera. Ante esa baja de peso, el club analiza si buscar refuerzos para un puesto que genera dudas.

El gran problema de Boca: qué ocurrirá con el puesto de arquero tras la lesión de Agustín Marchesín

La victoria de Boca ante Instituto en La Bombonera dejó sensaciones positivas desde el juego, pero también encendió una alarma importante puertas adentro. La lesión de Agustín Marchesín obliga al cuerpo técnico y a la dirigencia a replantear el presente y el futuro del arco xeneize.

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El experimentado arquero sufrió un desgarro grado III en el aductor derecho, una lesión que lo dejará afuera de los próximos compromisos frente a Talleres y Universidad Católica. Se trata de una baja sensible en un momento en el que el equipo empieza a encarar un calendario exigente, con la Copa Libertadores en el horizonte.

Quién reemplazará a Marchesín en Boca

Ante este escenario, el encargado de ocupar el arco será Leandro Brey, quien tendrá una nueva oportunidad para demostrar su valía en Primera. A sus 23 años, el ex Los Andes ha sumado apenas 30 partidos desde su llegada al club en febrero de 2022, con mayor rodaje en la Reserva que en el primer equipo.

Su recorrido muestra altibajos. Por un lado, tuvo momentos destacados, como la tanda de penales ante Gimnasia en Copa Argentina en la que atajó cuatro remates. Por el otro, también protagonizó errores, como el gol olímpico recibido frente a Rosario Central en septiembre, en su última aparición como reemplazante de Marchesín.

En este contexto, su rendimiento en los próximos partidos podría ser determinante: no solo para sostener al equipo, sino también para posicionarse como una alternativa más firme a futuro.

¿Boca buscará un arquero en el próximo mercado?

Más allá de la coyuntura, la situación abre un interrogante más profundo. El puesto de arquero en Boca no termina de ofrecer certezas, incluso con Marchesín en condiciones.

El ex Lanús, de 38 años, tampoco logró consolidar unanimidad entre los hinchas, en parte por algunos errores puntuales o decisiones llamativas dentro del campo, como su salida hasta el córner en el debut del equipo en el Mundial de Clubes.

A esto se suma que Javier García, tercera opción, tiene 39 años, lo que refuerza la idea de que el club podría salir al mercado en busca de una alternativa más joven y confiable.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya analiza escenarios de cara al próximo mercado de pases, con la posibilidad concreta de incorporar un arquero que compita por el puesto o incluso se adueñe de la titularidad.

Mientras tanto, Boca deberá resolver lo inmediato. Con Brey bajo los tres palos y una seguidilla de partidos por delante, el presente exige respuestas rápidas, mientras el futuro del arco sigue siendo una incógnita.

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