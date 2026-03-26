El gran problema de Boca: qué ocurrirá con el puesto de arquero tras la lesión de Agustín Marchesín

En este contexto, su rendimiento en los próximos partidos podría ser determinante: no solo para sostener al equipo, sino también para posicionarse como una alternativa más firme a futuro.

¿Boca buscará un arquero en el próximo mercado?

Más allá de la coyuntura, la situación abre un interrogante más profundo. El puesto de arquero en Boca no termina de ofrecer certezas, incluso con Marchesín en condiciones.

El ex Lanús, de 38 años, tampoco logró consolidar unanimidad entre los hinchas, en parte por algunos errores puntuales o decisiones llamativas dentro del campo, como su salida hasta el córner en el debut del equipo en el Mundial de Clubes.

A esto se suma que Javier García, tercera opción, tiene 39 años, lo que refuerza la idea de que el club podría salir al mercado en busca de una alternativa más joven y confiable.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya analiza escenarios de cara al próximo mercado de pases, con la posibilidad concreta de incorporar un arquero que compita por el puesto o incluso se adueñe de la titularidad.

Mientras tanto, Boca deberá resolver lo inmediato. Con Brey bajo los tres palos y una seguidilla de partidos por delante, el presente exige respuestas rápidas, mientras el futuro del arco sigue siendo una incógnita.