¿Fin de ciclo? Se conoció cuál podría ser el destino de Lionel Scaloni después del Mundial

Qué otros nombres maneja el Real Madrid

La lista de candidatos es amplia y de alto perfil. Entre los principales apuntados aparecen Jürgen Klopp, actual director de fútbol en Red Bull; Mauricio Pochettino, hoy al frente de la selección de Estados Unidos; Didier Deschamps, entrenador de Francia; y José Mourinho, actualmente en Benfica.

También fue mencionado Zinedine Zidane, aunque su regreso parece poco probable por su posible vínculo con la selección francesa tras el Mundial.

La búsqueda apunta a un entrenador “de peso, con fama internacional y antecedentes comprobados de éxito”, capaz de manejar un vestuario con figuras de primer nivel.

Cuál es el contexto del Real Madrid tras la eliminación

El clima interno quedó expuesto tras la caída europea. Florentino Pérez bajó al vestuario y fue contundente: calificó la temporada como una “verdadera decepción” y aseguró que “una temporada sin títulos es un fracaso”.

A esto se sumaron tensiones entre futbolistas durante el partido, como el cruce entre Vinicius Junior y Jude Bellingham, reflejo de un equipo que no logró consolidarse.

Con siete partidos por delante en LaLiga y a nueve puntos del Barcelona, el cierre de la temporada parece definido. Por eso, el foco ya está puesto en lo que viene: la elección de un nuevo entrenador que pueda reconstruir al Real Madrid. Y en ese escenario, el nombre de Scaloni empieza a tomar fuerza.