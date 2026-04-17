En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
BOMBAZO

¿Fin de ciclo? Se conoció cuál podría ser el destino de Lionel Scaloni después del Mundial

A dos meses del comienzo de la Copa del Mundo, se conoció cuál podría ser el futuro de Lionel Scaloni una vez que finalice la competencia con la Selección Argentina.

¿Fin de ciclo? Se conoció cuál podría ser el destino de Lionel Scaloni después del Mundial

El Real Madrid atraviesa una de sus temporadas más complejas en los últimos años y ya comenzó a proyectar su futuro. Con la salida de Álvaro Arbeloa prácticamente definida para junio, la dirigencia merengue analiza posibles reemplazantes y, entre ellos, aparece un nombre que sorprende: Lionel Scaloni.

Leé también Atención, Scaloni: el titular que volvió a lesionarse y enciende las alarmas en la Selección Argentina
atencion, scaloni: el titular que volvio a lesionarse y enciende las alarmas en la seleccion argentina
image

Según informó el diario El Mundo, el actual entrenador de la Seleccióna Argentina integra una lista de candidatos que incluye a figuras de renombre internacional. La decisión llega tras la eliminación en la Champions League ante el Bayern Munich y un presente que deja al equipo sin títulos y lejos de la pelea en LaLiga.

Por qué Scaloni aparece como candidato al Real Madrid

El perfil del técnico argentino encaja con lo que busca la dirigencia: experiencia en la gestión de grupos de élite y éxitos recientes a nivel internacional. Campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, Scaloni se consolidó como uno de los entrenadores más valorados del fútbol actual.

Su situación contractual también entra en juego. Si bien tiene vínculo con la Selección argentina hasta fin de año, la Asociación del Fútbol Argentino ya manifestó su intención de renovarlo hasta el Mundial 2030. Aun así, el interés de un gigante como el Real Madrid podría alterar el escenario. Además, el DT reside en España, en Mallorca, lo que facilitaría una eventual llegada.

Qué otros nombres maneja el Real Madrid

La lista de candidatos es amplia y de alto perfil. Entre los principales apuntados aparecen Jürgen Klopp, actual director de fútbol en Red Bull; Mauricio Pochettino, hoy al frente de la selección de Estados Unidos; Didier Deschamps, entrenador de Francia; y José Mourinho, actualmente en Benfica.

También fue mencionado Zinedine Zidane, aunque su regreso parece poco probable por su posible vínculo con la selección francesa tras el Mundial.

La búsqueda apunta a un entrenador “de peso, con fama internacional y antecedentes comprobados de éxito”, capaz de manejar un vestuario con figuras de primer nivel.

Cuál es el contexto del Real Madrid tras la eliminación

El clima interno quedó expuesto tras la caída europea. Florentino Pérez bajó al vestuario y fue contundente: calificó la temporada como una “verdadera decepción” y aseguró que “una temporada sin títulos es un fracaso”.

A esto se sumaron tensiones entre futbolistas durante el partido, como el cruce entre Vinicius Junior y Jude Bellingham, reflejo de un equipo que no logró consolidarse.

Con siete partidos por delante en LaLiga y a nueve puntos del Barcelona, el cierre de la temporada parece definido. Por eso, el foco ya está puesto en lo que viene: la elección de un nuevo entrenador que pueda reconstruir al Real Madrid. Y en ese escenario, el nombre de Scaloni empieza a tomar fuerza.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Selección Argentina Mundial Real Madrid
Notas relacionadas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar