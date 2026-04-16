Todo listo para el Superclásico: cómo será el megaoperativo de seguridad para el River - Boca

El duelo entre River y Boca en el Monumental contará con un amplio despliegue de seguridad, controles reforzados y recomendaciones para los hinchas que asistirán al estadio.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad confirmó que habrá más de mil efectivos afectados al dispositivo, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento. Participarán agentes de la Policía de la Ciudad, personal de Tránsito, fiscalizadores de Espacio Público, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública.
El operativo estará estructurado en distintos anillos alrededor del estadio, con controles exhaustivos en los accesos. Además, se implementará el programa Tribuna Segura, que permite identificar a personas con derecho de admisión y restringir su ingreso.
Las puertas del estadio se abrirán a las 14:00, tres horas antes del inicio del partido, por lo que las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar demoras y aglomeraciones. También habrá accesos exclusivos destinados a grupos familiares en determinados sectores.
Dentro del operativo se realizarán cacheos para evitar el ingreso de pirotecnia y otros objetos prohibidos, además de controles específicos para prevenir la venta ambulante y la actividad de trapitos en las inmediaciones.
En lo futbolístico, el contexto también suma condimentos. River llega con una racha positiva en el torneo local, donde ganó sus últimos cinco partidos y ya aseguró su lugar en los playoffs, aunque todavía mantiene algunas dudas en su funcionamiento.
Por su parte, Boca atraviesa un presente sólido: lleva 12 partidos invicto, se ubica cuarto en la Zona A del Apertura y comenzó la Copa Libertadores con dos triunfos consecutivos, lo que alimenta la ilusión de sus hinchas.
El cruce entre ambos equipos es uno de los más tradicionales del fútbol mundial. En total, se enfrentaron 266 veces entre torneos de AFA, copas nacionales e internacionales, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 85 empates.
Con todos estos condimentos, el Superclásico promete ser una jornada intensa tanto dentro como fuera de la cancha, con un operativo que buscará estar a la altura de uno de los eventos deportivos más convocantes del país.