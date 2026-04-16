Todo listo para el Superclásico: cómo será el megaoperativo de seguridad para el River - Boca

Dentro del operativo se realizarán cacheos para evitar el ingreso de pirotecnia y otros objetos prohibidos, además de controles específicos para prevenir la venta ambulante y la actividad de trapitos en las inmediaciones.

Cómo llegan River y Boca al Superclásico

En lo futbolístico, el contexto también suma condimentos. River llega con una racha positiva en el torneo local, donde ganó sus últimos cinco partidos y ya aseguró su lugar en los playoffs, aunque todavía mantiene algunas dudas en su funcionamiento.

Por su parte, Boca atraviesa un presente sólido: lleva 12 partidos invicto, se ubica cuarto en la Zona A del Apertura y comenzó la Copa Libertadores con dos triunfos consecutivos, lo que alimenta la ilusión de sus hinchas.

Qué dice el historial del Superclásico

El cruce entre ambos equipos es uno de los más tradicionales del fútbol mundial. En total, se enfrentaron 266 veces entre torneos de AFA, copas nacionales e internacionales, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 85 empates.

Con todos estos condimentos, el Superclásico promete ser una jornada intensa tanto dentro como fuera de la cancha, con un operativo que buscará estar a la altura de uno de los eventos deportivos más convocantes del país.