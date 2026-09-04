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El drama de Colapinto en Italia: el preocupante audio de radio y el problema que lo dejó en boxes

Colapinto sufrió una avería en la FP1 del GP de Italia. El preocupante audio con su ingeniero y el trabajo a contrarreloj para la FP2.

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El drama de Colapinto en Italia: el preocupante audio de radio y el problema que lo dejó en boxes

Lo que comenzó como una actuación sumamente prometedora para Franco Colapinto en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Italia terminó envuelto en momentos de tensión dentro del garaje de Alpine. El piloto argentino venía registrando tiempos competitivos en Monza, alternando entre las primeras posiciones de la sesión —quinto, sexto y séptimo— antes de quedar clavado en la octava ubicación. Sin embargo, un problema mecánico inesperado interrumpió su plan de trabajo y lo obligó a guardar el monoplaza en boxes durante los últimos 20 a 25 minutos del ensayo.

Leé también Golpe para Alpine: la FIA ratificó una dura sanción contra el equipo de Colapinto
Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine (Foto: archivo).

En un principio se especuló con que la detención prolongada respondía a un ajuste habitual de reglaje sobre el coche. Con el correr de los minutos, la revelación del diálogo radial entre Colapinto y su ingeniero de pista, Stuart Barlow, confirmó que algo se había roto en el vehículo y que ni el propio equipo lograba descifrar el origen exacto de la falla en pleno trayecto. Mientras esto sucedía, Paul Aron —quien reemplazó a Pierre Gasly en este primer ensayo— finalizó la tanda alternando los puestos noveno y décimo.

Qué reveló el audio de radio entre Franco Colapinto y su ingeniero en la FP1

El intercambio radial dejó al descubierto la incertidumbre vivida sobre el auto en pleno circuito. Ante el imprevisto técnico, el ingeniero le indicó al argentino activar el modo de recarga y vigilar los espejos retrovisores, mientras intentaban diagnosticar la avería desde el muro de boxes: “Estamos tratando de entender qué pasó ahí, amigo. No estamos seguros de qué sucedió”.

En pleno andar, Barlow le indicó a Colapinto ejecutar un procedimiento sobre los levas o selecciones detrás del volante para intentar resetear el sistema y revertir a un método manual mediante los pedales. En ese preciso instante, mirando los indicadores de la pantalla sobre el monoplaza, el piloto argentino advirtió una anomalía térmica severa al exclamar: “Mirá mis neumáticos”. Al observar los mismos registros de presión y temperatura en la telemetría, el ingeniero ratificó la gravedad de la situación: “Sí, lo vemos. Hace lo que puedas para intentar bajarlas un poco, por favor. Se ven un poco diferentes”.

¿Podrá correr Franco Colapinto la Práctica Libre 2 en el Gran Premio de Italia?

La imposibilidad de solucionar el desperfecto de manera remota obligó al argentino a ingresar definitivamente a los garajes, perdiéndose la fase final del primer entrenamiento cuando marcaba un ritmo muy rápido y consistente en la pista italiana.

A la espera del segundo ensayo libre de la jornada, pautado para las 12:30, los mecánicos de Alpine trabajan a contrarreloj sobre el monoplaza para evaluar el alcance de los daños, reparar la pieza averiada y garantizar que Franco Colapinto pueda salir a pista sin inconvenientes para continuar con la actividad oficial del fin de semana en Monza.

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