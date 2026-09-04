El drama de Colapinto en Italia: el preocupante audio de radio y el problema que lo dejó en boxes

En pleno andar, Barlow le indicó a Colapinto ejecutar un procedimiento sobre los levas o selecciones detrás del volante para intentar resetear el sistema y revertir a un método manual mediante los pedales. En ese preciso instante, mirando los indicadores de la pantalla sobre el monoplaza, el piloto argentino advirtió una anomalía térmica severa al exclamar: “Mirá mis neumáticos”. Al observar los mismos registros de presión y temperatura en la telemetría, el ingeniero ratificó la gravedad de la situación: “Sí, lo vemos. Hace lo que puedas para intentar bajarlas un poco, por favor. Se ven un poco diferentes”.

¿Podrá correr Franco Colapinto la Práctica Libre 2 en el Gran Premio de Italia?

La imposibilidad de solucionar el desperfecto de manera remota obligó al argentino a ingresar definitivamente a los garajes, perdiéndose la fase final del primer entrenamiento cuando marcaba un ritmo muy rápido y consistente en la pista italiana.

A la espera del segundo ensayo libre de la jornada, pautado para las 12:30, los mecánicos de Alpine trabajan a contrarreloj sobre el monoplaza para evaluar el alcance de los daños, reparar la pieza averiada y garantizar que Franco Colapinto pueda salir a pista sin inconvenientes para continuar con la actividad oficial del fin de semana en Monza.