"No es bueno para nosotros": la inesperada advertencia de Franco Colapinto antes del GP de Italia

Qué debilidades del reglamento 2026 expone el circuito de Monza

Más allá de la degradación de los neumáticos, el piloto argentino analizó las exigencias que plantea la reglamentación técnica de la máxima categoría, la cual equilibra la entrega de potencia entre el motor térmico y la unidad eléctrica. Para Colapinto, Monza se posiciona como una de las pistas más complejas para la regeneración de energía a causa de las extensas rectas y los escasos puntos de frenada dura.

“Quizás no veamos tantas reducciones de marcha (fuera de lo habitual para recargar la batería), porque es cierto que el límite de recuperación de energía es muy bajo, así que el ‘superclip’ es pequeño, porque no se puede recuperar tanta energía. Por lo tanto, el ‘superclip’ ya no resulta tan útil. Personalmente, creo que va a ser una carrera complicada. No va a ser fácil, pero, nuevamente, es otro circuito que muestra nuestras debilidades como Fórmula 1. Va a mostrar las debilidades del reglamento”, explicó el piloto.

En declaraciones vertidas a Motorsport, Colapinto recordó que en la antesala del certamen el simulador ya anticipaba este escenario crítico: “Dijimos a comienzos de año que Monza siempre iba a ser difícil con estos autos y veremos mañana cómo se comporta, pero estoy seguro de que no va a ser fantástico”.

Cuáles son las expectativas de Franco Colapinto para la carrera

A pesar de advertir que las velocidades finales podrían resultar inferiores a las habituales por el agotamiento prematuro de la energía eléctrica, el argentino admitió que el Gran Premio representa una oportunidad de aprendizaje para los organizadores: “Creo que es una gran prueba, una vez más, para intentar entender dónde podemos mejorar como campeonato”. Asimismo, se mostró optimista en cuanto a presenciar una mayor cantidad de maniobras de sobrepaso que en temporadas pasadas, aun cuando el ritmo sostenido de carrera signifique un desafío constante para la estructura de Alpine.