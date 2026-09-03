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"No es bueno para nosotros": la inesperada advertencia de Franco Colapinto antes del GP de Italia

Franco Colapinto estrena paquete de mejoras en Monza, pero advierte que el calor extremo y el reglamento complicarán a Alpine.

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No es bueno para nosotros: la inesperada advertencia de Franco Colapinto antes del GP de Italia

Franco Colapinto encarará el Gran Premio de Italia con expectativas renovadas en el Mundial de Fórmula 1 tras el estreno del Alpine A526 actualizado. Sin embargo, el piloto argentino no ocultó su preocupación por las dificultades operativas que enfrentará la escudería en Monza. Si bien valoró el progreso que aporta el nuevo paquete aerodinámico y mecánico, alertó que las elevadas temperaturas ambientales y la configuración técnica del trazado podrían mellar el rendimiento general del monoplaza.

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En la fecha pasada celebrada en Países Bajos, Alpine introdujo una serie de modificaciones que solo utilizó su compañero Pierre Gasly, permitiéndole dar un salto de rendimiento tras varias jornadas complejas. De cara al fin de semana en el templo de la velocidad, Colapinto contará con esos mismos desarrollos en su auto para intentar ser competitivo en un circuito caracterizado por sus extensas rectas y elevada exigencia técnica.

Por qué las altas temperaturas de Monza pueden perjudicar a Alpine

Al analizar la magnitud de la actualización técnica, Colapinto destacó el trabajo del equipo en la fábrica: “Es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros. Si uno observa el tipo de curvas y el mapa del circuito, no era una pista que haya sido buena para nuestro coche en las carreras anteriores, y creo que como equipo dimos un paso adelante muy grande”.

El bonaerense definió este paquete de evoluciones como “la mayor mejora que hemos tenido durante todo el año”. No obstante, remarcó que las condiciones climáticas en el trazado italiano encienden las alarmas en el garaje: “Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás, así que ese podría ser un aspecto en el que debamos enfocarnos”. En ese sentido, anticipó que la administración de las gomas resultará crucial para maximizar el resultado en carrera.

Qué debilidades del reglamento 2026 expone el circuito de Monza

Más allá de la degradación de los neumáticos, el piloto argentino analizó las exigencias que plantea la reglamentación técnica de la máxima categoría, la cual equilibra la entrega de potencia entre el motor térmico y la unidad eléctrica. Para Colapinto, Monza se posiciona como una de las pistas más complejas para la regeneración de energía a causa de las extensas rectas y los escasos puntos de frenada dura.

“Quizás no veamos tantas reducciones de marcha (fuera de lo habitual para recargar la batería), porque es cierto que el límite de recuperación de energía es muy bajo, así que el ‘superclip’ es pequeño, porque no se puede recuperar tanta energía. Por lo tanto, el ‘superclip’ ya no resulta tan útil. Personalmente, creo que va a ser una carrera complicada. No va a ser fácil, pero, nuevamente, es otro circuito que muestra nuestras debilidades como Fórmula 1. Va a mostrar las debilidades del reglamento”, explicó el piloto.

En declaraciones vertidas a Motorsport, Colapinto recordó que en la antesala del certamen el simulador ya anticipaba este escenario crítico: “Dijimos a comienzos de año que Monza siempre iba a ser difícil con estos autos y veremos mañana cómo se comporta, pero estoy seguro de que no va a ser fantástico”.

Cuáles son las expectativas de Franco Colapinto para la carrera

A pesar de advertir que las velocidades finales podrían resultar inferiores a las habituales por el agotamiento prematuro de la energía eléctrica, el argentino admitió que el Gran Premio representa una oportunidad de aprendizaje para los organizadores: “Creo que es una gran prueba, una vez más, para intentar entender dónde podemos mejorar como campeonato”. Asimismo, se mostró optimista en cuanto a presenciar una mayor cantidad de maniobras de sobrepaso que en temporadas pasadas, aun cuando el ritmo sostenido de carrera signifique un desafío constante para la estructura de Alpine.

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