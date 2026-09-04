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Golpe para Alpine: la FIA ratificó una dura sanción contra el equipo de Colapinto

El Tribunal Internacional de Apelación de la entidad decidió mantener la pena impuesta a la escudería francesa, que emitió un comunicado al respecto.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
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Pierre Gasly y Franco Colapinto

Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine (Foto: archivo).

Pierre Gasly ya no figura entre los tres primeros del Gran Premio de Mónaco 2026. El Tribunal Internacional de Apelación de la FIA resolvió, luego de la audiencia realizada en París, mantener las penalizaciones que el piloto de Alpine había recibido por exceder el límite de velocidad permitido en el pit lane durante la carrera.

Leé también Franco Colapinto habló sobre las mejoras de su Alpine antes del GP de Italia: "Estoy..."
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Con este fallo, la clasificación oficial de la competencia disputada en Montecarlo vuelve a modificarse. Gasly pierde el tercer puesto que había obtenido en pista y ese lugar pasa a manos de Isack Hadjar, quien originalmente había finalizado cuarto. De esta manera, el piloto de Racing Bulls suma oficialmente un nuevo podio en la Fórmula 1.

La decisión representa un duro golpe para Alpine, que había recurrido las sanciones con la intención de recuperar la posición de su piloto. Tras conocerse la resolución, la escudería francesa expresó su "decepción y frustración", aunque aclaró que respeta el fallo del tribunal.

El equipo, además, volvió a defender su interpretación de lo ocurrido durante la carrera y sostuvo que el monoplaza identificado con el número 10 nunca superó la velocidad máxima permitida en la calle de boxes.

"Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos sosteniendo plenamente que el auto N° 10 no superó en ningún momento el límite de velocidad del pit lane durante la carrera, el equipo reconoce la decisión del panel de jueces", señaló Alpine en un comunicado.

La escudería consideró que la sanción fue injusta, pero remarcó que el resultado de la apelación no alterará sus planes para lo que resta del campeonato.

"Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que fuimos sancionados injustamente, el equipo está firmemente enfocado en continuar mejorando su rendimiento en pista y se mantiene plenamente involucrado en una lucha por el campeonato muy reñida y competitiva", agregó Alpine.

Del otro lado quedó Hadjar, que recibió la confirmación oficial de un resultado que originalmente no había conseguido en pista. El francés pasa de la cuarta a la tercera posición y se convierte formalmente en uno de los integrantes del podio del Gran Premio de Mónaco.

Con esta resolución, la FIA dio por concluida la controversia reglamentaria relacionada con aquella competencia y dejó establecida de manera definitiva la nueva clasificación del Gran Premio disputado en Montecarlo.

El campeonato, en tanto, continúa su marcha hacia Monza. En el tradicional circuito italiano, Franco Colapinto y Pierre Gasly volverán a competir con Alpine en un nuevo fin de semana de Fórmula 1. El argentino intentará sacar provecho de una de las pistas más emblemáticas del calendario, mientras que Gasly afrontará la cita después de perder oficialmente el podio que había conseguido en Mónaco.

Rubén Giedrys
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