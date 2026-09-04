Golpe para Alpine: la FIA ratificó una dura sanción contra el equipo de Colapinto

"Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos sosteniendo plenamente que el auto N° 10 no superó en ningún momento el límite de velocidad del pit lane durante la carrera, el equipo reconoce la decisión del panel de jueces", señaló Alpine en un comunicado.

La escudería consideró que la sanción fue injusta, pero remarcó que el resultado de la apelación no alterará sus planes para lo que resta del campeonato.

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"Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que fuimos sancionados injustamente, el equipo está firmemente enfocado en continuar mejorando su rendimiento en pista y se mantiene plenamente involucrado en una lucha por el campeonato muy reñida y competitiva", agregó Alpine.

Del otro lado quedó Hadjar, que recibió la confirmación oficial de un resultado que originalmente no había conseguido en pista. El francés pasa de la cuarta a la tercera posición y se convierte formalmente en uno de los integrantes del podio del Gran Premio de Mónaco.

Con esta resolución, la FIA dio por concluida la controversia reglamentaria relacionada con aquella competencia y dejó establecida de manera definitiva la nueva clasificación del Gran Premio disputado en Montecarlo.

El campeonato, en tanto, continúa su marcha hacia Monza. En el tradicional circuito italiano, Franco Colapinto y Pierre Gasly volverán a competir con Alpine en un nuevo fin de semana de Fórmula 1. El argentino intentará sacar provecho de una de las pistas más emblemáticas del calendario, mientras que Gasly afrontará la cita después de perder oficialmente el podio que había conseguido en Mónaco.