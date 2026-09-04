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Franco Colapinto completó una sólida Práctica Libre 1 en el GP de Italia con el renovado Alpine

Franco Colapinto completó una Práctica Libre 1 positiva en Monza tras estrenar las mejoras en su Alpine. Leclerc y Hamilton dominaron el 1-2 de Ferrari.

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Colapinto en GP de Italia

Colapinto en GP de Italia

El circuito de Monza puso en marcha la actividad oficial del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, y Franco Colapinto completó un ensayo inaugural muy favorable. El piloto argentino de la escudería Alpine salió a pista para disputar la Práctica Libre 1 y tuvo su primer contacto directo con el nuevo paquete de actualizaciones en el monoplaza, cerrando un trabajo consistente a bordo de un auto que ya cuenta con los desarrollos que su compañero Pierre Gasly había utilizado previamente en Zandvoort.

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Durante el desarrollo de la tanda, Colapinto completó 27 vueltas al trazado italiano utilizando el neumático medio y estableció un tiempo de 1m24s028, quedando a 1s020 del registro más veloz marcado por Charles Leclerc con Ferrari (1m23s008). A pesar de no haber podido realizar un intento de giro rápido con el compuesto blando (goma roja), el ensayo del argentino fue evaluado de manera muy positiva por el equipo, especialmente por la cercanía en los tiempos frente a sus competidores directos del medio de la grilla.

Cómo fueron los tiempos de Franco Colapinto frente a sus rivales directos en Monza

El aspecto más relevante de la jornada para el piloto argentino estuvo en el ritmo de carrera mostrado ante los adversarios directos. Colapinto giró a apenas 0s022 del mejor tiempo del equipo Audi, registrado por el brasileño Gabriel Bortoleto, y a 0s226 de la mejor marca de Racing Bulls, establecida por Arvid Lindblad. Estos parámetros sirven como una referencia fundamental para Alpine en la puja por consolidarse como el mejor equipo detrás de las escuderías de vanguardia.

En el otro garaje de la escudería francesa, el rookie estonio Paul Aron ocupó el monoplaza de Pierre Gasly por disposiciones del reglamento. Aron giró en 23 oportunidades utilizando la goma roja sobre la parte final de la sesión y firmó un tiempo de 1m24s177, ubicándose a 0s149 del registro marcado por el argentino.

Quiénes lideraron la Práctica Libre 1 del GP de Italia y qué pasó con los rookies

En la parte alta de la clasificación, Ferrari le otorgó una alegría inmediata a los fanáticos locales. Charles Leclerc lideró la sesión con un tiempo de 1m23s008, mientras que su compañero Lewis Hamilton selló el 1-2 para la escudería de Maranello al marcar 1m23s181. George Russell ocupó la tercera colocación con el Mercedes al cronometrar 1m23s312, en una tanda donde los tres líderes lograron sus mejores giros con el neumático medio.

La sesión contó además con la presencia de cuatro pilotos novatos en cumplimiento con la normativa de la F1 que exige ceder los asientos dos veces al año. A la participación de Paul Aron en Alpine se sumaron Luke Browning reemplazando a Alex Albon en Williams (1m24s...), Ayumu Iwasa en lugar de Max Verstappen en Red Bull y Colton Herta en el monoplaza de Cadillac perteneciente a Checo Pérez, aunque el estadounidense solo dio cinco giros por inconvenientes en su vehículo.

Cuáles son las características del circuito de Monza y dónde ver las prácticas de la F1

Inaugurado en 1922 y ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, el trazado es conocido popularmente como el "Templo de la Velocidad". Forma parte del calendario de la máxima categoría desde su temporada inaugural en 1950 y demanda que los pilotos giren gran parte de la vuelta con el acelerador a fondo.

El circuito posee una longitud de 5,793 kilómetros, cuenta con 11 curvas y la carrera oficial se disputa a 53 vueltas (306,720 km en total). El récord de vuelta histórica de la pista está en manos de Lando Norris, quien registró un tiempo de 1m20s901 durante la temporada 2025.

Para seguir toda la actividad del fin de semana, el minuto a minuto del Gran Premio de Italia se encuentra disponible a través de la web oficial de TyC Sports. Asimismo, la transmisión en vivo de las sesiones de entrenamiento y la clasificación se puede ver de manera online por la plataforma Disney+ Premium.

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