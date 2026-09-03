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El "apartado" de River que fue presentado en Inter Miami y será compañero de Lionel Messi

Tras un tenso conflicto en Núñez, un volante apartado arregló su salida a préstamo y fue presentado en Inter Miami para jugar con Messi.

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El apartado de River que fue presentado en Inter Miami y será compañero de Lionel Messi

En el último día de la ventana de transferencias en el fútbol argentino, un conflicto que mantenía en vilo al mundo millonario encontró su resolución definitiva. Matías Galarza Fonda le puso punto final a su tensa situación con River Plate y este jueves fue oficializado como nuevo refuerzo de Inter Miami. El mediocampista, que se encontraba entrenando de manera diferenciada en la sede de Cantilo, armó las valijas para incorporarse al plantel que capitanea Lionel Messi y que actualmente conduce técnicamente Cristian González.

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La salida del futbolista paraguayo de 24 años se destrabó luego de que notificara a las autoridades del club su firme postura de no retornar a las prácticas en el predio donde aún continúan trabajando Fabricio Bustos y Matías Viña, los otros profesionales marginados que no tienen un lugar considerado en la estructura del primer equipo. Tras manifestar su intención de permanecer en Paraguay hasta definir su futuro, las negociaciones entre ambas instituciones llegaron a buen puerto y el jugador viajó directamente desde Asunción hacia el sur del estado de Florida.

En qué condiciones se concretó el traspaso de Matías Galarza Fonda a Inter Miami

La operación entre River e Inter Miami se estructuró mediante una cesión a préstamo con una opción de compra fijada en 3 millones de dólares por el 50% del pase. Sin embargo, dicho apartado contempla una cláusula especial: la opción se convertirá en obligación de compra si el volante disputa al menos el 66% de los partidos con la camiseta del elenco estadounidense.

Cabe recordar que la entidad de Núñez mantiene el 70% de la ficha del mediocampista, mientras que el 30% restante pertenece a Talleres de Córdoba, club al que la dirigencia encabezada por aquel entonces por Marcelo Gallardo le abonó 3,5 millones de dólares a mediados de 2025 para concretar su desembarco.

Cómo fue el paso de Matías Galarza Fonda por River y cuál es su presente

El retorno de Galarza Fonda al club a mediados de año, luego de finalizar su préstamo previo en Atlanta United, no tuvo el desarrollo esperado. Sin lugar en las consideraciones tácticas de la institución, el futbolista quedó apartado del plantel principal y sumó cuestionamientos internos por una polémica publicación realizada en sus redes sociales tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

Durante su ciclo con la banda roja, el paraguayo acumuló 14 partidos oficiales en los que no logró registrar goles ni asistencias. Este panorama contrastó con sus actuaciones defendiendo la camiseta de la Albirroja en la última Copa del Mundo, certamen en el que disputó cuatro encuentros, convirtió un gol frente a Turquía y entregó una asistencia ante Alemania.

Con el mensaje "Talento paraguayo en Miami", la franquicia de Las Garzas oficializó la llegada del volante que buscará reimpulsar su carrera compartiendo vestuario con Lionel Messi en la Major League Soccer.

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