El "apartado" de River que fue presentado en Inter Miami y será compañero de Lionel Messi

En el último día de la ventana de transferencias en el fútbol argentino, un conflicto que mantenía en vilo al mundo millonario encontró su resolución definitiva. Matías Galarza Fonda le puso punto final a su tensa situación con River Plate y este jueves fue oficializado como nuevo refuerzo de Inter Miami. El mediocampista, que se encontraba entrenando de manera diferenciada en la sede de Cantilo, armó las valijas para incorporarse al plantel que capitanea Lionel Messi y que actualmente conduce técnicamente Cristian González.