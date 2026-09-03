El "apartado" de River que fue presentado en Inter Miami y será compañero de Lionel Messi

Cómo fue el paso de Matías Galarza Fonda por River y cuál es su presente

El retorno de Galarza Fonda al club a mediados de año, luego de finalizar su préstamo previo en Atlanta United, no tuvo el desarrollo esperado. Sin lugar en las consideraciones tácticas de la institución, el futbolista quedó apartado del plantel principal y sumó cuestionamientos internos por una polémica publicación realizada en sus redes sociales tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

Durante su ciclo con la banda roja, el paraguayo acumuló 14 partidos oficiales en los que no logró registrar goles ni asistencias. Este panorama contrastó con sus actuaciones defendiendo la camiseta de la Albirroja en la última Copa del Mundo, certamen en el que disputó cuatro encuentros, convirtió un gol frente a Turquía y entregó una asistencia ante Alemania.

Con el mensaje "Talento paraguayo en Miami", la franquicia de Las Garzas oficializó la llegada del volante que buscará reimpulsar su carrera compartiendo vestuario con Lionel Messi en la Major League Soccer.