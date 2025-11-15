La China Suárez descolocó a Laila Roth con una picante broma sobre su marido en el programa de Pergolini

Todo ocurrió cuando la ex Casi Ángeles admitió que cuando se enoja suele ser muy "hiriente" y no mide sus palabras de las cuales muchas veces luego tiene que hacerse cargo a pesar de los problemas que ello le ocasione. Fue allí cuando Roth acotó que tenía un carácter similar, y reveló -a través de un cuento- de qué manera su marido, el también comediante Diego Maggio, la ayudó a manejar sus emociones.

En ese momento, Eugenia Suárez admitió que le vendría muy bien que se lo enseñasen a ella también, instante en el que en medio de las risas Laila deslizó: “Después te paso el WhatsApp de mi marido”. Rapidísima de reflejos, la China subió la apuesta y respondió a pura chicana: “No, no… a ver si… mejor no. El tuyo, el tuyo”, frase que generó desopilantes carcajadas en el estudio y hasta dejó atónito al mismísimo Mario Pergolini.

China Suárez y Mauro Icardi en ODT

Cuál es la fecha oficial que la China Suárez y Mauro Icardi declararon como inicio de su noviazgo

Eugenia China Suárez y Mauro Icardi se sentaron en el living de Otro día perdido junto a Mario Pergolini y, sin vueltas, aceptaron hablar de su vida privada y de cómo manejan la convivencia en Turquía. Aunque la actriz había sido la invitada principal, la sorpresa llegó cuando el futbolista apareció de improviso en el estudio, tomó asiento a su lado y transformó la entrevista en un ida y vuelta cargado de gestos cómplices, risas y miradas que no pasaron desapercibidas.

Embed

Con el clima ya distendido, Pergolini decidió retroceder en el tiempo y llevarlos a los orígenes del vínculo, evocando aquel polémico episodio de 2021 en París, cuando su historia comenzó mientras Mauro seguía en pareja con Wanda Nara. La pregunta fue directa y dejó a Eugenia pensando: “¿Hace cuánto que lo conoces a Mauro?”. La actriz intentó precisar la línea de tiempo: “¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”, aclaró entre risas, mientras su pareja respondía desde fuera de cámara.

Icardi no dudó en completar la escena y lanzó, ante la expectativa de todos: “Nos conocimos en París, en 2021”. La afirmación dejó el terreno preparado para que Suárez aportara la confirmación final: “El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”. Con esa frase, la actriz despejó con soltura cualquier especulación y dejó en claro que, más allá del pasado, su presente con Mauro está completamente definido.