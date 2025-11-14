Scaloni analizó el triunfo ante Angola y dejó una autocrítica contundente: "Pudimos..."

Scaloni valoró el aporte de los juveniles y la actitud con la que entraron al campo. “Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también”, señaló antes de subrayar la importancia de seguir ampliando el abanico de futbolistas disponibles para lo que viene.

Además, el DT resaltó el ambiente del estadio y el recibimiento de los angoleños: “Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron”.

¿Por qué Otamendi no jugó ante Angola? La explicación del entrenador

Una de las decisiones que llamó la atención en la previa fue la ausencia de Nicolás Otamendi, quien parecía perfilado para ser titular pero finalmente no estuvo entre los once. En su lugar, Scaloni optó por Nicolás Tagliafico como zaguero central.

Ante la consulta, el entrenador explicó: “Otamendi no ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos, pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”. La decisión respondió a una cuestión de resguardo físico, pensando en el cierre de temporada y en el calendario cargado que se avecina para 2026.