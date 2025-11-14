En vivo Radio La Red
Scaloni analizó el triunfo ante Angola y dejó una autocrítica contundente: "Pudimos..."

Tras el 2-0 frente a Angola, el entrenador de la Selección Argentina destacó la prueba física y táctica que representó el rival, analizó el rendimiento del equipo y explicó por qué Nicolás Otamendi no jugó.

En el último amistoso del año y en un escenario atípico para la Albiceleste, la Selección Argentina venció 2-0 a Angola en el Estadio 11 de Novembro de Luanda gracias a los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi. El duelo, parte del cierre de la actividad de 2025 y preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, dejó varias conclusiones para Lionel Scaloni, quien analizó el rendimiento del equipo en conferencia de prensa.

Foto: @Argentina
image

El entrenador destacó la importancia de enfrentar a rivales con características poco habituales para Argentina. “Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola”, afirmó. Para Scaloni, la exigencia física del conjunto africano representó una prueba valiosa en esta etapa de preparación: “Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor”.

El partido, de trámite parejo, expuso un costado menos habitual para la Selección: la necesidad de adaptarse rápidamente a un contexto distinto, tanto desde lo táctico como desde lo climático. Scaloni remarcó que encuentros como este ayudan a completar la última etapa previa a competencias más exigentes.

Qué dijo Scaloni sobre el debut de cuatro futbolistas

El amistoso ante Angola también dejó una marca significativa: el debut de Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli, quienes sumaron sus primeros minutos con la Selección Mayor.

Scaloni valoró el aporte de los juveniles y la actitud con la que entraron al campo. “Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también”, señaló antes de subrayar la importancia de seguir ampliando el abanico de futbolistas disponibles para lo que viene.

Además, el DT resaltó el ambiente del estadio y el recibimiento de los angoleños: “Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron”.

¿Por qué Otamendi no jugó ante Angola? La explicación del entrenador

Una de las decisiones que llamó la atención en la previa fue la ausencia de Nicolás Otamendi, quien parecía perfilado para ser titular pero finalmente no estuvo entre los once. En su lugar, Scaloni optó por Nicolás Tagliafico como zaguero central.

Ante la consulta, el entrenador explicó: “Otamendi no ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos, pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”. La decisión respondió a una cuestión de resguardo físico, pensando en el cierre de temporada y en el calendario cargado que se avecina para 2026.

