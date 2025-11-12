En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Russo
Tras la victoria en el Superclásico

Regalo del cielo: dónde cayó la camiseta con la que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo

La casaca que el plantel de Boca soltó con globos en La Bombonera, en honor a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento, apareció en un insólito lugar.

La camiseta que el plantel de Boca soltó con globos en La Bombonera

La camiseta que el plantel de Boca soltó con globos en La Bombonera, en honor a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento, cruzó el Río de la Plata.

A casi un mes de que el plantel de Boca, encabezado por Leandro Paredes y el actual DT Claudio Úbeda, lanzara al cielo una camiseta en homenaje al ex entrenador Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento, se conoció su inesperado destino: la prenda llegó hasta Uruguay, a más de 170 kilómetros desde Buenos Aires.

Leé también Se conoció el video del hincha de Boca que se burló de River y fue agredido por Maxi Salas
se conocio el video del hincha de boca que se burlo de river y fue agredido por maxi salas

El hallazgo ocurrió en Cañada Nieto, un pequeño pueblo del departamento de Soriano, con poco más de 400 habitantes. Allí, Agustín Elugui, un joven trabajador rural, encontró la casaca mientras cortaba el pasto con un tractor en medio del campo.

“Era un día de rutina, yo estaba cortando pasto en el medio del campo y vi los globos. Los iba a pasar por arriba pero me dio curiosidad. Cuando vi que era de Boca se la mostré a mi novia y fue ella la que me contó lo del homenaje. Ahí tomé dimensión de lo que había pasado”, contó en diálogo con ESPN.

Diseño sin título (20)

La historia se conoció gracias al periodista uruguayo Pepe Temperan, quien publicó las fotos en su cuenta de X (antes Twitter).

Increíble. De la Boca a Soriano, Uruguay. La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano. Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo”, escribió junto a una imagen de la prenda y los globos desinflados.

Qué pasará con la camiseta que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo

Elugui, sorprendido por la repercusión, dijo que todavía no decidió qué hará con la camiseta: “La tengo guardada en mi casa, no sé qué voy a hacer con ella, no lo pensé. Me dieron ideas, quizá la puedo guardar como un recuerdo o dársela al museo de Boca, no lo sé...”.

La vestimenta había sido soltada el 18 de octubre, antes del partido entre Boca y Belgrano, como parte de uno de los homenajes más emotivos tras la muerte de Russo, ocurrida el 8 de octubre. Llevaba en la espalda la leyenda “1956 – infinito”, en referencia al año de nacimiento del técnico y a su legado eterno en el club.

El descubrimiento coincidió prácticamente con la victoria de Boca en el Superclásico ante River por 3 a 0.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Russo Uruguay Leandro Paredes
Notas relacionadas
La fuerte sanción que recibió el hincha de Boca que se metió a la cancha y se burló de los jugadores de River
Superclásico y traición: descubrió a su novio en la tribuna de la Bombonera con otra
Qué tiene que pasar para que haya Superclásico entre River y Boca en los octavos del Clausura

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar