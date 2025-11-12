Regalo del cielo: dónde cayó la camiseta con la que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo

“Increíble. De la Boca a Soriano, Uruguay. La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano. Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo”, escribió junto a una imagen de la prenda y los globos desinflados.

Qué pasará con la camiseta que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo

Elugui, sorprendido por la repercusión, dijo que todavía no decidió qué hará con la camiseta: “La tengo guardada en mi casa, no sé qué voy a hacer con ella, no lo pensé. Me dieron ideas, quizá la puedo guardar como un recuerdo o dársela al museo de Boca, no lo sé...”.

La vestimenta había sido soltada el 18 de octubre, antes del partido entre Boca y Belgrano, como parte de uno de los homenajes más emotivos tras la muerte de Russo, ocurrida el 8 de octubre. Llevaba en la espalda la leyenda “1956 – infinito”, en referencia al año de nacimiento del técnico y a su legado eterno en el club.

El descubrimiento coincidió prácticamente con la victoria de Boca en el Superclásico ante River por 3 a 0.