En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Sanción
AFA
ESCÁNDALO

Suspendieron a un DT por una declaración que no hizo: la escandalosa sanción que le pone tensión a una "final" por el ascenso

Un reconocido entrenador fue suspendido por el Tribunal de Ética de la AFA por supuestas críticas a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Sin embargo, el club había respaldado a su DT alegando que esas declaraciones nunca existieron. Los detalles.

Prensa: Club Deportivo Morón

Prensa: Club Deportivo Morón

La definición por el segundo ascenso a la Liga Profesional sumó un capítulo inesperado y cargado de tensión. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió de manera provisional por 30 días a Walter Otta, entrenador de Deportivo Morón, a raíz de unas presuntas declaraciones en las que habría criticado al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

Leé también Marcos Rojo recibió el OK de la AFA y podrá jugar las tres competencias con Racing
marcos rojo recibio el ok de la afa y podra jugar las tres competencias con racing

La medida impide que el DT acceda al vestuario, esté en el banco de suplentes o cumpla funciones oficiales justo cuando el equipo disputa las semifinales del Reducido.

CDM Vs Atlanta - Vuelta-143

La sanción se conoció pocos días después del triunfo por 1-0 ante Deportivo Madryn en el primer cruce, un resultado que ilusionó al Gallo en su camino hacia el ascenso. La resolución del Tribunal de Ética sorprendió y generó malestar inmediato en la institución del Oeste, que el próximo domingo, desde las 17:15, disputará el partido de vuelta, en condición de visitante.

Qué frases motivaron la decisión del Tribunal de Ética

Según el texto difundido por la AFA, en redes sociales comenzaron a circular comentarios atribuidos a Otta en los que supuestamente señalaba que enfrentar a Deportivo Madryn era “ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino”, en referencia a las principales autoridades de la casa madre. La resolución también menciona que el entrenador habría afirmado que “lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable”, expresiones consideradas “difamatorias” y “despectivas”.

Sin embargo, todo parece indicar que esas frases nunca existieron. El club emitió un comunicado oficial en el que desmintió por completo que Otta haya realizado esas declaraciones y denunció que se trata de “operaciones nefastas” destinadas a generar confusión y perjudicar al equipo en un momento clave de la temporada.

Qué dijo Walter Otta sobre las acusaciones

Luego de que trascendiera la sanción, el propio Otta decidió expresarse públicamente. A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, negó “rotundamente” haber dicho lo que se le adjudica y aseguró que existe “una intencionalidad manifiesta de crear una atmósfera rara de cara al partido del próximo domingo”. También calificó las afirmaciones como una “falacia” y reafirmó que nunca realizó ninguna declaración de ese tenor.

Qué medidas tomó Deportivo Morón para revertir la sanción

Tras la resolución del Tribunal de Ética, Morón anunció que su equipo legal se encargó de reunir las pruebas para realizar un descargo formal que ya se presentó ante la AFA. “Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta”, expresó la institución en un nuevo comunicado.

La suspensión es provisoria y podría ser revisada una vez que se analice el descargo. Hasta ese momento, la medida se mantiene vigente.

Cómo impacta esta situación en las semifinales del Reducido

El contexto deportivo no podría ser más decisivo. Con la serie semifinal aún abierta, Otta no podrá estar en el partido de vuelta frente a Madryn e incluso quedaría afuera de una eventual final. Esto obliga al club a reorganizar rápidamente el cuerpo técnico para afrontar los compromisos más importantes del año.

La incertidumbre sobre los tiempos de revisión del caso añade una dosis extra de tensión a un Morón que, dentro de la cancha, venía mostrando fortaleza y ambición. Ahora, además de competir, deberá resolver un conflicto institucional que excede lo futbolístico pero condiciona directamente el futuro inmediato del equipo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Sanción AFA
Notas relacionadas
La urgente decisión que tomó la AFA por la muerte de Miguel Angel Russo que afecta el partido Boca-Barracas
Boca vs. Barracas: AFA confirmó día y horario del partido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo
El "Changuito" Zeballos reveló una charla con Miguel Ángel Russo que le cambió su vida en Boca

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar