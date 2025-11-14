Suspendieron a un DT por una declaración que no hizo: la escandalosa sanción que le pone tensión a una "final" por el ascenso

Sin embargo, todo parece indicar que esas frases nunca existieron. El club emitió un comunicado oficial en el que desmintió por completo que Otta haya realizado esas declaraciones y denunció que se trata de “operaciones nefastas” destinadas a generar confusión y perjudicar al equipo en un momento clave de la temporada.

Qué dijo Walter Otta sobre las acusaciones

Luego de que trascendiera la sanción, el propio Otta decidió expresarse públicamente. A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, negó “rotundamente” haber dicho lo que se le adjudica y aseguró que existe “una intencionalidad manifiesta de crear una atmósfera rara de cara al partido del próximo domingo”. También calificó las afirmaciones como una “falacia” y reafirmó que nunca realizó ninguna declaración de ese tenor.

Qué medidas tomó Deportivo Morón para revertir la sanción

Tras la resolución del Tribunal de Ética, Morón anunció que su equipo legal se encargó de reunir las pruebas para realizar un descargo formal que ya se presentó ante la AFA. “Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta”, expresó la institución en un nuevo comunicado.

La suspensión es provisoria y podría ser revisada una vez que se analice el descargo. Hasta ese momento, la medida se mantiene vigente.

Cómo impacta esta situación en las semifinales del Reducido

El contexto deportivo no podría ser más decisivo. Con la serie semifinal aún abierta, Otta no podrá estar en el partido de vuelta frente a Madryn e incluso quedaría afuera de una eventual final. Esto obliga al club a reorganizar rápidamente el cuerpo técnico para afrontar los compromisos más importantes del año.

La incertidumbre sobre los tiempos de revisión del caso añade una dosis extra de tensión a un Morón que, dentro de la cancha, venía mostrando fortaleza y ambición. Ahora, además de competir, deberá resolver un conflicto institucional que excede lo futbolístico pero condiciona directamente el futuro inmediato del equipo.