El dramático estado de salud de un campeón del mundo: "Ya no me reconoce"

Sin embargo, lo más duro llegó cuando habló de los efectos concretos que el síndrome ha tenido en la memoria de Bilardo: “No, no me reconoce. No reconoce a nadie. A veces confunde a la mujer con la hija y la hija con la mujer”. Conmovido, Lemme confesó que, a pesar de haber dicho hace un tiempo que dejaría de ir cuando eso sucediera, no puede alejarse: “Lo quiero tanto que quiero estar al lado de él. Él no me soltó la mano nunca, y yo ahora no se la suelto ni loco”.