Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto en Buenos Aires con un gesto viral: qué hizo

Sin embargo, el gesto más contundente llegó después de la exhibición en Buenos Aires. Hasta ese momento, las imágenes que circulaban eran de terceros, pero esta vez fue la propia actriz quien decidió mostrarse.

A través de sus historias de Instagram, Maia compartió una foto que le tomó a Franco: en la imagen, su mano sostiene el rostro del piloto mientras él le lanza un beso a cámara. Además, lo arrobó y sumó emojis de amor, un detalle que muchos interpretaron como una confirmación implícita del vínculo.

Las versiones sobre este romance comenzaron tiempo atrás, cuando coincidieron en distintos eventos y empezaron a intercambiar likes y comentarios en redes sociales. Con el paso de las semanas, esas señales se volvieron cada vez más frecuentes, alimentando las especulaciones.

Hoy, lejos de esconderse, Maia Reficco y Franco Colapinto parecen transitar un presente compartido, combinando sus agendas internacionales con momentos juntos y una exposición que crece al ritmo del interés del público.

Maia Reficco historia de Instagram a Franco Colapinto

Cómo fue el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

El piloto Franco Colapinto fue el gran protagonista de un evento único que se llevó a cabo este domingo por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires: un Road Show que reunió a miles de fanáticos del automovilismo. La exhibición incluyó maniobras en vivo y un imponente despliegue en las calles porteñas, lo que obligó a implementar importantes cortes de tránsito.

El evento también incluyó un emotivo homenaje al legendario Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial. El tributo consistió en un recorrido con una réplica del histórico Mercedes-Benz W196 Roadster, el modelo con el que Fangio conquistó los títulos de 1954 y 1955.

2026-04-26T170718Z_345321592_UP1EM4Q1BK57T_RTRMADP_3_MOTOR-F1-ARGENTINA

Crédito: RS Fotos

En su primera pasada, el argentino hizo vibrar a miles de fanáticos con una exhibición única. A bordo del Lotus E20 —el mismo que brilló en 2012 con Kimi Räikkönen— el joven de Pilar recorrió distintos tramos de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, en un circuito urbano especialmente montado para la ocasión.

La jornada marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de una década, e incluyó varias salidas a pista a lo largo de la tarde. La convocatoria fue masiva y el público colmó la zona desde temprano, en un clima de verdadera fiesta.

Además, durante el evento hubo shows musicales y actividades para toda la familia, con presentaciones de Soledad Pastorutti y Luck Ra, entre otros artistas.

2026-04-26T180554Z_1352226611_UP1EM4Q1E9SAC_RTRMADP_3_MOTOR-F1-ARGENTINA

En el marco de la exhibición, Franco Colapinto realizó su segunda salida y se subió a uno de los símbolos más importantes de la historia del automovilismo argentino: la “Flecha de Plata” que utilizó Fangio. El piloto vivió un momento especial al estar en contacto con una máquina histórica que remite a la era dorada de la Fórmula 1 y al legado del quíntuple campeón del mundo.

Su tercera y última salida fue a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 del equipo Alpine. Allí mostró mayor confianza ante una multitud que no dejó de alentarlo: giró a mayor velocidad y sorprendió con múltiples donas sobre el asfalto, lo que desató una ovación generalizada.

Como broche final de la jornada, Colapinto recorrió todo el circuito a bordo de un micro descapotable, saludando a los fanáticos que colmaron las calles de Palermo.