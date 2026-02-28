River y Eduardo Coudet llegaron a un acuerdo: qué falta para que se convierta en el nuevo entrenador

CoudetHOR.jpg Tras una reunión por Zoom se habría acordado el arribo a la dirección técnica.

Los antecedentes de Coudet como DT en Argentina

En el fútbol argentino, el “Chacho” tuvo pasos destacados por Rosario Central y Racing. Con el equipo de Avellaneda consiguió un título de Superliga y armó un conjunto con identidad y resultados, lo que lo posicionó como uno de los entrenadores más valorados del país.

Ahora, el técnico volvería a una institución con la que mantiene un fuerte vínculo, ya que fue jugador del club y siempre expresó su identificación con la camiseta.

A lo largo de su carrera, Coudet dirigió a siete equipos: Rosario Central, Tijuana, Racing, Inter de Brasil, Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Alavés. En total, acumuló 460 partidos como entrenador, con 207 victorias, 123 empates y 130 derrotas.

Estos registros lo ubican como un técnico con experiencia internacional, capacidad de adaptación y resultados sostenidos en distintos contextos.

Su historia como futbolista en River

El “Chacho” llegó a River en 1999 procedente de San Lorenzo y permaneció en el club hasta 2004, con un préstamo al Celta de Vigo en el medio. Durante ese período disputó 179 partidos, convirtió 27 goles y brindó 49 asistencias.

Además, fue campeón de cinco torneos locales con el club: 1999, 2000, 2002, 2003 y 2004. Su pasado como jugador y su vínculo con la institución son factores que alimentan la expectativa de los hinchas ante un posible regreso, ahora desde el banco de suplentes.