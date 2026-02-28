River y Eduardo Coudet llegaron a un acuerdo: qué falta para que se convierta en el nuevo entrenador
Tras una reunión por Zoom se habría acordado el arribo a la dirección técnica del entrenador del Alavés. El Chacho viajaría el miércoles al país para sumarse al club hasta el 2027.
River y Ecuado Coudet llegaron a un acuerdo.
River tendría todo acordado para que Eduardo “Chacho” Coudet sea el reemplazante de Marcelo Gallardo. El entrenador argentino dirigió su último partido en el Alavés de España y en los próximos días viajaría a la Argentina para asumir el desafío de conducir al equipo.
Según medios deportivos, el ex técnico campeón con Racing firmaría esta semana un contrato que lo vincule con el club hasta diciembre de 2027. La intención de la dirigencia sería iniciar un nuevo ciclo para recuperar la confianza de un plantel que en los últimos meses mostró irregularidades y falta de solidez.
Luego de su experiencia en el fútbol europeo, donde dirigió al Alavés y anteriormente al Celta de Vigo, Coudet volvería a Sudamérica. En la región dejó buenas sensaciones tras sus ciclos en Inter de Porto Alegre y Atlético Mineiro, equipos con los que logró protagonismo en torneos locales e internacionales.
Su estilo ofensivo, con presión alta y protagonismo, es uno de los puntos que seducen a la conducción de River, que busca renovar el impulso competitivo tras el final del ciclo de Gallardo.
Los antecedentes de Coudet como DT en Argentina
En el fútbol argentino, el “Chacho” tuvo pasos destacados por Rosario Central y Racing. Con el equipo de Avellaneda consiguió un título de Superliga y armó un conjunto con identidad y resultados, lo que lo posicionó como uno de los entrenadores más valorados del país.
Ahora, el técnico volvería a una institución con la que mantiene un fuerte vínculo, ya que fue jugador del club y siempre expresó su identificación con la camiseta.
A lo largo de su carrera, Coudet dirigió a siete equipos: Rosario Central, Tijuana, Racing, Inter de Brasil, Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Alavés. En total, acumuló 460 partidos como entrenador, con 207 victorias, 123 empates y 130 derrotas.
Estos registros lo ubican como un técnico con experiencia internacional, capacidad de adaptación y resultados sostenidos en distintos contextos.
Su historia como futbolista en River
El “Chacho” llegó a River en 1999 procedente de San Lorenzo y permaneció en el club hasta 2004, con un préstamo al Celta de Vigo en el medio. Durante ese período disputó 179 partidos, convirtió 27 goles y brindó 49 asistencias.
Además, fue campeón de cinco torneos locales con el club:1999, 2000, 2002, 2003 y 2004. Su pasado como jugador y su vínculo con la institución son factores que alimentan la expectativa de los hinchas ante un posible regreso, ahora desde el banco de suplentes.