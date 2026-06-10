El escándalo amoroso que sacude a la Selección de Portugal a días del comienzo del Mundial

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(Foto: mayajama/danielamelchior/Instagram)

Por qué volvieron a relacionar a Rúben Dias con Daniela Melchior

Según las versiones que circularon en medios europeos, las especulaciones comenzaron a crecer a partir de distintos movimientos en redes sociales. Tanto el futbolista como la actriz comenzaron a intercambiar "me gusta" en sus publicaciones, una situación que rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos.

Además, Daniela Melchior estuvo presente en un partido amistoso de la selección de Portugal y fue vista siguiendo de cerca el encuentro disputado por el defensor del Manchester City.

Los rumores cobraron todavía más fuerza porque no es la primera vez que ambos son relacionados sentimentalmente. Ya en 2024 habían surgido versiones sobre un posible vínculo entre ellos e incluso fueron fotografiados juntos durante unas vacaciones en Ibiza.

Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente haber mantenido una relación amorosa.

Qué pasó entre Rúben Dias y Maya Jama

El interés mediático alrededor de la situación aumentó debido a la reciente separación entre el futbolista y Maya Jama. La ruptura se conoció apenas una semana antes de que comenzaran a circular las nuevas versiones sobre la vida sentimental del jugador portugués.

La conductora británica publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una referencia al final de la relación. "Soy de las que lo dan todo o nada. No tengo citas casuales. Si se acaba, se acaba", escribió.

A partir de entonces, usuarios en redes sociales comenzaron a seguir de cerca los movimientos digitales del futbolista y detectaron nuevas interacciones con distintas mujeres, entre ellas Daniela Melchior.

Qué dijo Rúben Dias sobre los rumores que surgieron tras la separación

Frente a las especulaciones, el defensor decidió referirse públicamente a la situación y rechazó las versiones que hablaban de una supuesta infidelidad como causa de la ruptura.

El futbolista pidió respeto por la privacidad de ambos y aseguró que el final de la relación fue manejado de manera madura. "Los motivos de nuestra ruptura son privados y nos pertenecen a ambos. Lo hemos afrontado de una manera muy madura", expresó.

Además, dejó una frase que fue interpretada como una respuesta directa a quienes alimentaban las teorías sobre terceros en discordia. "No siempre es necesario que alguien traicione al otro para que una relación termine", afirmó.

Mientras los rumores continúan ocupando espacio en los medios europeos, Dias mantiene el foco en el aspecto deportivo. Portugal se prepara para afrontar el Mundial 2026 con la ilusión de ser protagonista y con una generación de futbolistas que buscará acompañar a Cristiano Ronaldo en uno de los grandes objetivos de su carrera.

Sin embargo, a pocos días del inicio de la Copa del Mundo, el nombre del defensor volvió a trascender las cuestiones futbolísticas y quedó en el centro de una historia que sigue generando repercusión fuera de las canchas.