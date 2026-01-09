En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Arquero
Pretemporada
PREOCUPACIÓN

El estremecedor relato del DT de Deportivo Madryn tras el paro cardíaco que sufrió el arquero en la pretemporada

Cristian Díaz contó cómo fueron los minutos de máxima tensión tras la descompensación de Mauricio Nievas durante un entrenamiento de Deportivo Madryn. El arquero fue reanimado en la cancha y permanece internado en terapia intensiva.

El estremecedor relato del DT de Deportivo Madryn tras el paro cardíaco que sufrió el arquero en la pretemporada

El entrenamiento del pasado miércoles en Deportivo Madryn quedó marcado para siempre. Lo que debía ser una jornada más de pretemporada se transformó, en cuestión de segundos, en una escena de desesperación absoluta. Mauricio Nievas, arquero del plantel profesional, se desplomó repentinamente en plena práctica y sufrió un paro cardiorrespiratorio que paralizó a todo el predio.

Leé también Conmoción en el fútbol argentino: el arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada
conmocion en el futbol argentino: el arquero de deportivo madryn sufrio un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada
image

El impacto emocional fue inmediato. Compañeros, cuerpo técnico y personal del club quedaron en shock ante una situación tan inesperada como extrema. Quien puso en palabras ese momento fue Cristian Díaz, entrenador del equipo, que relató con crudeza cómo se vivieron esos instantes en los que el fútbol quedó completamente en segundo plano.

“Mauricio empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor”, contó el DT en diálogo con DSports Radio, todavía atravesado por lo ocurrido. Sus palabras reflejan la dimensión del susto y el silencio que se apoderó del entrenamiento cuando el arquero cayó al suelo.

Qué vio el cuerpo técnico en el momento de la descompensación

Díaz reconoció que, pese a su experiencia en el fútbol, nunca había vivido una situación similar desde tan cerca. “Hay que tomar conciencia real de cómo actuar en este tipo de casos, porque a mí me pasó que me asusté y me paralicé”, confesó, dejando al descubierto la vulnerabilidad que atraviesa incluso a quienes están acostumbrados a manejar la presión.

Mientras algunos quedaban inmóviles por el impacto emocional, el cuerpo médico del club reaccionó con rapidez. El entrenador destacó especialmente la sangre fría con la que actuaron los profesionales de la institución en un contexto límite.

“Nosotros teníamos el desfibrilador en la cancha y eso ayudó a la gran labor del personal médico. Tuvieron mucha sangre fría en un momento muy crítico”, remarcó Díaz, consciente de que esa preparación fue determinante para el desenlace.

¿Por qué fue clave la rápida intervención médica?

La respuesta inmediata resultó fundamental. Nievas fue asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y con el uso del desfibrilador que estaba disponible en el predio. Gracias a ese accionar, el arquero logró recuperar el conocimiento y los signos vitales antes de ser trasladado de urgencia en ambulancia.

“El sentimiento y la sensación que tuvimos todos fue el peor. Este tipo de situaciones se dan en un abrir y cerrar de ojos”, expresó el DT, al describir la angustia colectiva que atravesó al plantel.

Tras ser estabilizado en el lugar, Nievas fue derivado al Hospital Andrés Isola, donde ingresó directamente a la unidad de terapia intensiva para su monitoreo constante. Allí permanece internado, bajo observación médica, mientras se evalúa su evolución.

Con el paso de las horas, el panorama comenzó a traer algo de alivio. Según contó Cristian Díaz, el arquero se encuentra estable y pudo recibir visitas. “Mauricio está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares, la familia ya está tranquila”, señaló el entrenador.

El contacto con su entorno fue una señal alentadora después del susto inicial, aunque el futbolista continúa internado para seguir de cerca su estado de salud.

Más allá del alivio parcial por la evolución de Nievas, Díaz aprovechó su testimonio para dejar un mensaje claro hacia el fútbol argentino. “Todos los clubes deben tener los elementos pertinentes en el lugar de los hechos. Por suerte el club estaba preparado y equipado para afrontar una situación así”, subrayó.

El episodio volvió a poner en primer plano la importancia de la prevención, la capacitación y la infraestructura médica en los entrenamientos deportivos. En este caso, contar con un desfibrilador y personal capacitado marcó la diferencia entre una tragedia y una oportunidad de recuperación.

En Madryn, el fútbol quedó en pausa. El plantel sigue entrenándose, pero con la cabeza puesta en la salud de su compañero. El relato de su entrenador expuso la crudeza del momento y dejó una certeza compartida por todos: hubo miedo, hubo desesperación, pero también hubo una respuesta que permitió seguir adelante.El estremecedor relato del DT de Madryn tras el paro cardíaco sufrido por el arquero en el entrenamiento

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Arquero Pretemporada
Notas relacionadas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar