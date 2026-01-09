En vivo Radio La Red
Deportes
Escándalo
POLÉMICA

Escándalo: una estrella de la NFL denunció a su ex esposa por hablar del tamaño de su pene

El exjugador de la NFL Matt Kalil inició una demanda civil contra su exesposa, la influencer Haley Baylee, por declaraciones públicas sobre la intimidad de la pareja que, según sostiene, afectaron su vida personal y la de su familia.

Escándalo: una estrella de la NFL denunció a su ex esposa por hablar del tamaño de su pene

Un conflicto que parecía limitado al terreno mediático terminó escalando a los tribunales. Matt Kalil, exjugador de la NFL, presentó una demanda civil contra su exesposa, la influencer Haley Baylee, por invasión de la privacidad, luego de que ella realizara declaraciones públicas sobre aspectos íntimos de su relación que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

image

Según documentos judiciales citados por TMZ, el ex liniero ofensivo considera que los comentarios realizados por Baylee en una transmisión en vivo de Twitch, en noviembre de 2025, traspasaron cualquier límite razonable de exposición personal. En esa charla, la influencer vinculó el final del matrimonio, concretado en 2022, con cuestiones físicas de su entonces pareja, un contenido que fue replicado y amplificado en distintas plataformas digitales.

Qué dijo Haley Baylee y por qué generó polémica

Durante esa charla con el streamer Marlon García, Baylee sostuvo que ese aspecto había sido “el factor más importante” de la separación y utilizó comparaciones explícitas para describir su miembro: “Dos latas de Coca-Cola, quizá hasta tres”. Además, aseguró que durante los siete años de relación buscaron ayuda profesional sin éxito, con frases que quedaron registradas en la emisión: “Lo intentamos todo: terapeuta, médicos. Buscamos información sobre liposucción... Era imposible, a menos que terminaras llorando”.

La viralización de esas declaraciones fue inmediata y el tema se instaló tanto en ámbitos del espectáculo como del deporte, generando un fuerte impacto en la vida privada del exjugador.

¿Qué reclama Matt Kalil en la demanda?

En la presentación judicial, Kalil sostiene que las declaraciones de su exesposa constituyen una clara invasión de la privacidad y que los daños no se limitaron a su persona. De acuerdo con el escrito, el efecto de la exposición alcanzó de lleno a su entorno familiar, en particular a su actual esposa, Keilani Asmus.

Según la demanda, Asmus comenzó a recibir mensajes “cada vez más frecuentes, perturbadores y alarmantes” como consecuencia directa de la viralización del contenido. Kalil aportó capturas de esos mensajes como prueba del acoso sufrido y argumentó que la situación alteró la tranquilidad de su vida cotidiana.

El exjugador solicita un juicio con jurado y una compensación superior a los 75 mil dólares por daños y perjuicios. Además, acusa a Baylee de haberse beneficiado económicamente del episodio, al señalar un incremento en audiencia, interacción y monetización en sus plataformas digitales tras la difusión del video.

Cómo respondió la influencer a la acusación

La respuesta de Haley Baylee no tardó en llegar. En declaraciones a TMZ y Us Weekly, expresó su sorpresa y malestar por la decisión judicial de su exmarido y describió el proceso como “emocionalmente agotador”.

“Litigar es una experiencia desgarradora y me rompe el corazón que él haya decidido someternos a nosotros y a nuestras familias a esto”, afirmó. Además, sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que en la transmisión original también hubo comentarios positivos hacia Kalil. “La verdad está en la transmisión en vivo original. Hablo bien de él de muchas maneras”, aseguró.

Un conflicto que excede lo personal

El caso volvió a poner en debate los límites entre la exposición mediática, la vida privada y el uso de plataformas digitales para relatar experiencias personales. En este caso, la Justicia deberá determinar si los dichos de Baylee constituyen una vulneración legal de la privacidad o si están amparados por la libertad de expresión.

Como antecedente, Matt Kalil desarrolló una extensa carrera en la NFL con pasos por Minnesota Vikings, Carolina Panthers y Houston Texans, antes de retirarse en 2019. Tras el divorcio, volvió a casarse y fue padre. Baylee, por su parte, continúa activa como influencer y figura mediática.

Lo que comenzó como una charla en vivo terminó convertido en un expediente judicial. Ahora, será la Justicia la que defina si ese límite, tan difuso entre lo público y lo íntimo, fue efectivamente cruzado.

