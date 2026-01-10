Venezuela: liberaron a tres nuevos presos políticos y crece la presión por más excarcelaciones
El Foro Penal informó que el régimen liberó a Virgilio Laverde, del partido Vente Venezuela, Didelis Raquel Corredor, ex asistente del activista Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano.
Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor y Antonio Buzzetta fueron liberados este sábado.
Al menos tres presos políticos fueron excarcelados en Venezuela en las últimas horas, según confirmaron organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición. Pese a las liberaciones, familiares de detenidos continúan movilizados y mantienen vigilias frente a distintos centros de reclusión, a la espera de que se cumpla el compromiso oficial de liberar a un número mayor de personas.
De acuerdo con el relevamiento de las ONG, la cifra total de excarcelados no supera la veintena, muy por debajo de lo anunciado por las autoridades, que habían hablado de un “número importante” de liberaciones.
Las excarcelaciones confirmadas incluyen a Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela en el estado Bolívar; Didelis Raquel Corredor, ex asistente del activista opositor Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano detenido desde septiembre de 2024.
La información fue ratificada por Foro Penal, una de las principales organizaciones que monitorea la situación de los presos políticos en el país.
Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Laverde permanecía detenido desde el 15 de agosto de 2024, tras ser arrestado por funcionarios del CICPC. En tanto, Corredor fue apresada el 13 de julio de 2023, mientras que Buzzetta Pacheco estuvo detenido de manera arbitraria desde el 30 de septiembre de 2024.
Más de 800 presos políticos y liberaciones limitadas
Foro Penal sostiene que en Venezuela hay más de 800 presos políticos. Tras las recientes excarcelaciones, el número de liberados llega apenas a 17, según el conteo difundido por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza opositora del país.
El aumento, limitado, de excarcelaciones impulsó nuevas protestas de familiares y organizaciones sociales, que se concentraron frente a centros de detención como El Helicoide, sede del Sebin, en Caracas.
En ese sentido, opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, reclamó acelerar la liberación de presos políticos en Venezuela. “Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto, las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, escribió en un posteo de X.
Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra.
No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas.
En la noche previa a las nuevas liberaciones, familiares de detenidos realizaron vigilias frente a distintos centros de reclusión, reclamando que las autoridades cumplan efectivamente con lo prometido. La presión social derivó en una segunda jornada de espera, marcada por una alta expectativa tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Rodríguez. hermano de Delcy Rodríguez, aseguró que se avanzaría en la excarcelación de un número significativo de detenidos, tanto venezolanos como extranjeros, aunque sin precisar listas ni condiciones.
La presión interna no cede
Mientras tanto, la presión interna sobre el gobierno de transición continúa. Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, reclamó desde las afueras del Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, que se cumpla el compromiso y se libere a todos los presos políticos.
En redes sociales, la Plataforma Unitaria Democrática reiteró su pedido de acelerar los procesos de liberación y sostuvo que mantendrá la vigilancia y la movilización hasta lograr la excarcelación total de quienes permanecen detenidos en Venezuela.