Venezuela: liberaron a tres nuevos presos políticos y crece la presión por más excarcelaciones

3FMR7OGIL7BJHF4DEI6CVERPHA Según Foro Penal, el número de presos políticos en Venezuela supera los 800, pese a las recientes liberaciones (Reuters)

Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Laverde permanecía detenido desde el 15 de agosto de 2024, tras ser arrestado por funcionarios del CICPC. En tanto, Corredor fue apresada el 13 de julio de 2023, mientras que Buzzetta Pacheco estuvo detenido de manera arbitraria desde el 30 de septiembre de 2024.

Más de 800 presos políticos y liberaciones limitadas

Foro Penal sostiene que en Venezuela hay más de 800 presos políticos. Tras las recientes excarcelaciones, el número de liberados llega apenas a 17, según el conteo difundido por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza opositora del país.

El aumento, limitado, de excarcelaciones impulsó nuevas protestas de familiares y organizaciones sociales, que se concentraron frente a centros de detención como El Helicoide, sede del Sebin, en Caracas.

En ese sentido, opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, reclamó acelerar la liberación de presos políticos en Venezuela. “Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto, las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, escribió en un posteo de X.

Embed Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra.



No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas.

Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas.



Mi hija ha estado… pic.twitter.com/gSZ1CU18Qa — Edmundo González (@EdmundoGU) January 10, 2026

Expectativa y reclamos tras el anuncio oficial

En la noche previa a las nuevas liberaciones, familiares de detenidos realizaron vigilias frente a distintos centros de reclusión, reclamando que las autoridades cumplan efectivamente con lo prometido. La presión social derivó en una segunda jornada de espera, marcada por una alta expectativa tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Rodríguez. hermano de Delcy Rodríguez, aseguró que se avanzaría en la excarcelación de un número significativo de detenidos, tanto venezolanos como extranjeros, aunque sin precisar listas ni condiciones.

F7ET7UIPA5B2HK6D7J6WGF2WT4 Familiares de presos políticos se reunieron frente a centros de detención como El Helicoide, en Caracas (EFE)

La presión interna no cede

Mientras tanto, la presión interna sobre el gobierno de transición continúa. Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, reclamó desde las afueras del Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, que se cumpla el compromiso y se libere a todos los presos políticos.

En redes sociales, la Plataforma Unitaria Democrática reiteró su pedido de acelerar los procesos de liberación y sostuvo que mantendrá la vigilancia y la movilización hasta lograr la excarcelación total de quienes permanecen detenidos en Venezuela.