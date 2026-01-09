En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Pretemporada
PREOCUPACIÓN TOTAL

Conmoción en el fútbol argentino: el arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante un entrenamiento de pretemporada. Fue reanimado con un desfibrilador y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El fútbol argentino atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse una noticia que golpeó de lleno al Ascenso. Mauricio Nievas, arquero del plantel profesional de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena práctica de pretemporada y debió ser asistido de urgencia dentro del predio del club antes de ser trasladado a un hospital de la ciudad.

image

El episodio ocurrió durante el entrenamiento matutino y generó momentos de enorme tensión entre jugadores, cuerpo técnico y personal médico. La rápida intervención fue determinante: Nievas fue reanimado mediante maniobras específicas y el uso de un desfibrilador externo automático (DEA), lo que permitió que recuperara la conciencia antes de ser derivado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la Ciudad.

A través de un comunicado oficial, el club aurinegro brindó precisiones sobre lo sucedido. “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”, informó la institución.

El parte oficial confirmó que la intervención se realizó de manera inmediata, un factor clave para evitar consecuencias aún más graves. Tras ser estabilizado, el futbolista fue internado y permanece bajo observación médica constante.

Deportivo Madryn también difundió un video del doctor Marcelo Ballari, integrante del cuerpo médico del club, quien explicó el protocolo aplicado ante este tipo de emergencias y remarcó la importancia de la capacitación y la prevención.

“Aparte de lo que hacemos habitualmente con el cuerpo médico, capacitamos a los deportistas, especialmente al plantel profesional, para que estén en condiciones de responder adecuadamente ante estas situaciones”, señaló Ballari, haciendo foco en el valor de contar con conocimientos básicos de reanimación y con equipamiento adecuado en los espacios deportivos.

En ese sentido, destacó el rol fundamental de uno de los compañeros de Nievas, quien actuó con rapidez y precisión. “Uno de nuestros deportistas, que está hace cuatro años en la institución y recibió las capacitaciones, respondió de manera excelente al momento en que hubo que ayudar y asistir porque conocía cuál era el rol que le tocaba en un caso de estas características”, explicó.

Quién es Mauricio Nievas y cuál es su recorrido

Mauricio Nievas tiene 27 años, es oriundo de Córdoba y llegó a Deportivo Madryn en 2019. Fue una de las piezas importantes del plantel que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, un hito histórico para el club patagónico.

Con el paso de las temporadas, comenzó a perder protagonismo en la segunda categoría y durante la última campaña defendió el arco de Germinal en el Torneo Federal A. En este verano había regresado a Deportivo Madryn y se encontraba realizando la pretemporada bajo las órdenes del entrenador Cristian Díaz cuando se produjo la descompensación que encendió todas las alarmas.

¿Cuál es su estado de salud actual?

Según detalló el médico Gustavo Acuña en declaraciones a Diario Jornada, los primeros estudios clínicos no arrojaron anomalías. No obstante, Nievas continuará internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Andrés Isola, donde permanece bajo estricta supervisión médica.

El pronóstico es reservado y las próximas horas serán claves para evaluar su evolución. Desde el club, el fútbol del Ascenso y distintos ámbitos del deporte argentino se multiplicaron los mensajes de apoyo y acompañamiento para el arquero y su familia.

El episodio volvió a poner en primer plano la importancia de la prevención, la capacitación y la rápida respuesta ante emergencias médicas en el deporte. Esta vez, la reacción inmediata permitió evitar un desenlace trágico. Ahora, toda la atención está puesta en la recuperación de Mauricio Nievas.

