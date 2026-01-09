Netflix estrenó la miniserie más esperada del 2026 y tan solo tiene 6 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)
Él y ella es una nueva miniserie que se estrenó enNetflix este jueves 8 de enero de 2026 y que rápidamente escaló posiciones entre las más vistas del momento. El thriller, creado por William Oldroyd, apostó por una narrativa incómoda y fragmentada, donde nada es lo que parece y donde la verdad se construye a partir de versiones enfrentadas.
La serie propuso desde el inicio una estructura clara pero inquietante. Dos protagonistas. Dos miradas. Un crimen. Y una pregunta constante: ¿quién miente? Con ese punto de partida, la historia se desarrolló a lo largo de seis capítulos que dejaron al espectador atrapado en una atmósfera densa, cargada de silencios y decisiones que arrastran consecuencias.
De qué trata Él y ella en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un detective y una periodista que están casados pero distanciados compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso".
La investigación avanzó mientras las certezas se desmoronaron. Cada nuevo dato abrió una herida. La serie eligió no ofrecer respuestas fáciles y optó por exponer las zonas grises de sus personajes, llevando al espectador a desconfiar incluso de aquello que parecía evidente.
Ese cruce entre lo personal y lo criminal fue uno de los grandes aciertos del thriller. No se trató solo de descubrir quién cometió el crimen, sino de entender hasta dónde puede llegar una persona cuando su pasado amenaza con salir a la luz.
El elenco de la miniserie Él y ella
Tessa Thompson
Jon Bernthal
Pablo Schreiber
Marin Ireland
Sunita Mani
Rebecca Rittenhouse
Crystal Fox
Anna Andrews, interpretada por Tessa Thompson, apareció como una mujer marcada por el encierro y el desgaste emocional. Afincada en la sofocante Atlanta, vivió alejada de sus vínculos y de una carrera televisiva que alguna vez definió su identidad. Su rutina se rompió cuando, casi por azar, se enteró de un asesinato ocurrido en Dahlonega, el pequeño pueblo donde creció.
Del otro lado apareció Jack Harper, el detective interpretado por Jon Bernthal. Su rol fue tan central como ambiguo. Encargado oficialmente del caso, se encontró con una variable inesperada: la implicación directa de su exesposa. Esa cercanía lo obligó a replantear cada paso de la investigación y lo colocó en una posición incómoda, donde lo profesional y lo personal chocaron sin remedio.
Una adaptación que respetó el espíritu de la novela
Con solo seis episodios, Él y ella adaptó la novela homónima de Alice Feeney, publicada en 2020. La producción mantuvo el espíritu original del libro y apostó por una narración ajustada, sin rellenos ni subtramas innecesarias.
El ritmo fue uno de los aspectos más destacados. Cada capítulo avanzó con precisión y dejó finales abiertos que empujaron a continuar. La atmósfera inquietante, sumada a una puesta en escena sobria y oscura, reforzó el clima psicológico de la historia.
Netflix apostó a una serie breve pero contundente, pensada para ser vista en pocos días y para dejar una huella más profunda que muchas producciones extensas.
Por qué se convirtió en la serie del momento
Desde su estreno, Él y ella logró posicionarse entre las propuestas más atractivas del catálogo. La combinación de misterio, drama y tensión psicológica funcionó como un imán para un público que buscó historias adultas y desafiantes.
El elenco fue otro punto clave. Las interpretaciones sostuvieron el peso emocional del relato y aportaron matices a personajes complejos. La química entre los protagonistas reforzó la sensación de peligro constante y convirtió cada encuentro en una escena cargada de significado.
Además, la serie se benefició de un formato ideal para el consumo actual. Seis episodios. Una historia cerrada. Un misterio que avanza sin pausas. Esa fórmula volvió a demostrar su efectividad dentro del universo de series y películas de Netflix.