Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa causan furor con la serie más vista y apenas son 6 capítulos

Esta nueva serie corta con Carla Peterson y Nancy Dupláa está arrasando en Netflix este verano y lidera el ranking de lo más visto.
El tiempo de las moscas sorprendió en Netflix por el impacto inmediato que generó desde su estreno. Estrenada el 1° de enero de 2026, la miniserie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa logró captar la atención del público y de la crítica. En cuestión de horas, la serie argentina se posicionó como lo más visto en Netflix.
Desde entonces, se mantuvo en el primer puesto del ranking, un lugar reservado casi exclusivamente para títulos internacionales de gran presupuesto. La clave estuvo en una trama que evitó los golpes bajos, apostó por personajes femeninos complejos y narró una historia de crimen, amistad y segundas oportunidades con una impronta original.
Basada en dos novelas de Claudia Piñeiro, "Tuya" (2005) y "El tiempo de las moscas" (2022), la serie tomó elementos de ambos libros para construir un relato único. Las tramas se entrelazaron y dieron forma a una historia que puso en el centro a dos mujeres atravesadas por el sistema penal y por una sociedad que rara vez concede segundas oportunidades reales.
De qué trata El tiempo de las moscas en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar".
El punto de quiebre llegó cuando aceptaron un trabajo que parecía una oportunidad para estabilizar su situación económica. Desde el inicio, algo no cerró. La intuición les indicó que estaban frente a un engaño. Lo que comenzó como una tarea más se transformó en una investigación improvisada que las empujó nuevamente al borde del peligro.
A partir de ese momento, la serie tomó un giro donde el suspenso, el humor negro y el drama criminal se entrelazaron con naturalidad. Inés y Mariana se vieron obligadas a atar cabos, desconfiar de todos y tomar decisiones que pusieron en riesgo la libertad que tanto les había costado recuperar.
El elenco con Carla Peterson y Nancy Dupláa
Carla Peterson
Nancy Dupláa
Valeria Lois
Julia Dorto
Osky Guzmán
Jimena Anganuzzi
Diego Velázquez
Carlos Belloso
Ana Castro
La dirección estuvo a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, dos nombres con estilos reconocibles dentro del cine argentino. La combinación de miradas aportó una estética cuidada, con escenas que privilegiaron la actuación y el clima por sobre el efectismo.
La cámara acompañó de cerca a las protagonistas, reforzando la sensación de intimidad y de peligro latente. Los espacios urbanos, los interiores y los silencios jugaron un rol clave en la construcción del suspenso. Cada elección visual reforzó el tono del relato y contribuyó a que la historia mantenga coherencia y personalidad.
El tiempo de las moscas, la serie más vista de Netflix
Desde su estreno, El tiempo de las moscas se mantuvo como la serie más vista de Netflix en Argentina y en varios países de la región. El boca en boca y la recomendación en redes sociales impulsaron su crecimiento, confirmando que el interés no se limitó a un estreno fuerte, sino que se sostuvo con el paso de los días.
El dato que más llamó la atención fue que logró superar en visualizaciones a títulos como Stranger Things, un hito poco frecuente para una producción nacional. Ese fenómeno evidenció un cambio en los hábitos de consumo y en la valoración del contenido local.
Por qué ver El tiempo de las moscas en Netflix
El tiempo de las moscas se consolidó como una de las apuestas más fuertes de la ficción argentina reciente. Combinando una historia sólida, actuaciones destacadas y una mirada honesta sobre temas complejos la convirtió en un título difícil de ignorar dentro de Netflix.
La serie demostró que no es necesario recurrir a fórmulas grandilocuentes para captar la atención del público. A veces, basta con contar una buena historia, desde un lugar auténtico, y confiar en el poder de los personajes.