Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa causan furor con la serie más vista y apenas son 6 capítulos

El punto de quiebre llegó cuando aceptaron un trabajo que parecía una oportunidad para estabilizar su situación económica. Desde el inicio, algo no cerró. La intuición les indicó que estaban frente a un engaño. Lo que comenzó como una tarea más se transformó en una investigación improvisada que las empujó nuevamente al borde del peligro.

A partir de ese momento, la serie tomó un giro donde el suspenso, el humor negro y el drama criminal se entrelazaron con naturalidad. Inés y Mariana se vieron obligadas a atar cabos, desconfiar de todos y tomar decisiones que pusieron en riesgo la libertad que tanto les había costado recuperar.

El tiempo de las moscas Netflix 1 Foto: Cleo Bouza/Netflix.

El elenco con Carla Peterson y Nancy Dupláa

Carla Peterson

Nancy Dupláa

Valeria Lois

Julia Dorto

Osky Guzmán

Jimena Anganuzzi

Diego Velázquez

Carlos Belloso

Ana Castro

La dirección estuvo a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, dos nombres con estilos reconocibles dentro del cine argentino. La combinación de miradas aportó una estética cuidada, con escenas que privilegiaron la actuación y el clima por sobre el efectismo.

La cámara acompañó de cerca a las protagonistas, reforzando la sensación de intimidad y de peligro latente. Los espacios urbanos, los interiores y los silencios jugaron un rol clave en la construcción del suspenso. Cada elección visual reforzó el tono del relato y contribuyó a que la historia mantenga coherencia y personalidad.

El tiempo de las moscas Netflix 4

El tiempo de las moscas, la serie más vista de Netflix

Desde su estreno, El tiempo de las moscas se mantuvo como la serie más vista de Netflix en Argentina y en varios países de la región. El boca en boca y la recomendación en redes sociales impulsaron su crecimiento, confirmando que el interés no se limitó a un estreno fuerte, sino que se sostuvo con el paso de los días.

El dato que más llamó la atención fue que logró superar en visualizaciones a títulos como Stranger Things, un hito poco frecuente para una producción nacional. Ese fenómeno evidenció un cambio en los hábitos de consumo y en la valoración del contenido local.

El tiempo de las moscas Netflix 2

Por qué ver El tiempo de las moscas en Netflix

El tiempo de las moscas se consolidó como una de las apuestas más fuertes de la ficción argentina reciente. Combinando una historia sólida, actuaciones destacadas y una mirada honesta sobre temas complejos la convirtió en un título difícil de ignorar dentro de Netflix.

La serie demostró que no es necesario recurrir a fórmulas grandilocuentes para captar la atención del público. A veces, basta con contar una buena historia, desde un lugar auténtico, y confiar en el poder de los personajes.

Tráiler oficial de El tiempo de las moscas