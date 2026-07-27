Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras una denuncia por violencia de género

La denuncia y las medidas judiciales

Morales, que se encuentra a préstamo en Barracas Central, fue denunciado por su expareja en la Comisaría 5ª de Ezeiza. Tras la presentación judicial, el Juzgado de Paz a cargo de Néstor García dispuso una restricción perimetral y ordenó la restitución de las pertenencias de la denunciante que permanecían en la vivienda que compartía con el futbolista.

La denuncia tomó estado público luego de que la mujer difundiera en redes sociales un extenso relato sobre los episodios que, según afirmó, sufrió durante la relación. La publicación incluyó fotografías y capturas de conversaciones mantenidas con el delantero.

A través de su cuenta de Instagram, la joven describió distintos hechos de violencia presuntamente ocurridos durante la convivencia. “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo deje”, publicó.

Quién es Gonzalo Morales

Conocido futbolísticamente como “Toro” Morales, el delantero nació en Córdoba, se formó en las divisiones inferiores de Boca Juniors y debutó profesionalmente en ese club. Luego tuvo un paso por Unión de Santa Fe y en 2025 llegó a Barracas Central.

El atacante, de 23 años, había sido uno de los protagonistas de la última fecha del torneo al convertir el gol que le dio la victoria a Barracas Central frente a River en el estadio Monumental.

Mientras avanza la investigación judicial, el club informó que mantendrá la separación preventiva del jugador y seguirá colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.