Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras una denuncia por violencia de género

Barracas Central decidió apartar provisoriamente del plantel profesional a Gonzalo Morales luego de que se formalizara una denuncia por violencia de género en su contra.
El delantero, autor del gol con el que el Guapo venció a River en el Monumental, fue denunciado por su expareja. El club informó que quedará separado de manera preventiva mientras avanza la investigación judicial.
Barracas Central decidió apartar provisoriamente del plantel profesional a Gonzalo Morales luego de que se formalizara una denuncia por violencia de género en su contra. (Foto: achivo)
Barracas Central decidió apartar provisoriamente del plantel profesional a Gonzalo Morales luego de que se formalizara una denuncia por violencia de género en su contra.
La medida fue anunciada este lunes por la institución, apenas dos días después de que el delantero se convirtiera en una de las figuras del triunfo frente a River Plate en el estadio Monumental.
A través de un comunicado oficial, el club informó que la decisión fue adoptada de manera preventiva mientras se desarrollan las actuaciones judiciales. En ese sentido, señaló que el futbolista permanecerá alejado del plantel de Primera División hasta que se esclarezcan los hechos denunciados.
La entidad también ratificó su postura frente a este tipo de situaciones y expresó su “absoluto rechazo a toda forma de violencia de género”. Además, sostuvo que continuará colaborando con la Justicia y que adoptará las medidas que correspondan de acuerdo con la evolución de la causa, respetando el debido proceso.
Morales, que se encuentra a préstamo en Barracas Central, fue denunciado por su expareja en la Comisaría 5ª de Ezeiza. Tras la presentación judicial, el Juzgado de Paz a cargo de Néstor García dispuso una restricción perimetral y ordenó la restitución de las pertenencias de la denunciante que permanecían en la vivienda que compartía con el futbolista.
La denuncia tomó estado público luego de que la mujer difundiera en redes sociales un extenso relato sobre los episodios que, según afirmó, sufrió durante la relación. La publicación incluyó fotografías y capturas de conversaciones mantenidas con el delantero.
A través de su cuenta de Instagram, la joven describió distintos hechos de violencia presuntamente ocurridos durante la convivencia. “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo deje”, publicó.
Conocido futbolísticamente como “Toro” Morales, el delantero nació en Córdoba, se formó en las divisiones inferiores de Boca Juniors y debutó profesionalmente en ese club. Luego tuvo un paso por Unión de Santa Fe y en 2025 llegó a Barracas Central.
El atacante, de 23 años, había sido uno de los protagonistas de la última fecha del torneo al convertir el gol que le dio la victoria a Barracas Central frente a River en el estadio Monumental.
Mientras avanza la investigación judicial, el club informó que mantendrá la separación preventiva del jugador y seguirá colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.