Embed

La respuesta de Ríos no tardó en llegar. Lejos de retroceder, el jugador del Palmeiras retrucó con dureza. “Estás viejo. Cerrá el c…, bobo. Estás viejo, no te da ni para correr”, se lo escuchó decir en medio del tumulto. Pese a la tensión del momento, la situación no pasó a mayores y, minutos después, el propio Ríos cambió camisetas con Lionel Messi, dejando atrás el altercado.