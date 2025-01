El gesto de Leandro Paredes que ilusiona a Boca: qué tiene que pasar para que vuelva al país

Esto alimentó los rumores que lo acercan a Boca, algo que incluso Claudio Ranieri comentó en la conferencia de prensa: “Todos los rumores que escucho sobre Leandro los escucho de ustedes, no de él. Ciertamente, si él no quiere quedarse, al igual que Hermoso, no detendré a nadie”, aseguró.

Embed

Desde la dirigencia de Boca ya le acercaron una propuesta contractual al futbolista que lo convertirían en el mejor pagado del plantel por los próximos cuatro años junto a Edinson Cavani.

Boca espera que Predes logre salir de Roma

Sin embargo, todavía no se sabe si llegará en este mercado de pases. Por su parte, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol también deberán resolver su salida de la Roma, aunque esto sería tarea de Paredes, quien finaliza contrato en seis meses y tendría apalabrada su marcha. Con este panorama y tras su fuerte enojo en la salida del estadio, Boca se ilusiona por un posible retorno.

Por otro lado, la Roma aumentó el resultado a los 69 minutos de la mano de Eldor Shomurodov, quien concretó el 2 a 0. Esto le sirvió al cuadro de la capital italiana para transcurrir el último tercio del enfrentamiento con tranquilidad y con su pase a la siguiente ronda sin correr peligro.