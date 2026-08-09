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El gesto de Rodrigo De Paul que emocionó a todos tras el gol y la muerte del padre de Messi

El mediocampista argentino abrió el marcador ante Rayados de Monterrey y, tras convertir, mostró una camiseta de Lionel Messi que llevaba debajo de la suya para homenajear a su amigo tras la muerte de Jorge.

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El gesto de Rodrigo De Paul que emocionó a todos tras el gol y la muerte del padre de Messi

El gesto de Rodrigo De Paul que emocionó a todos tras el gol y la muerte del padre de Messi

Rodrigo De Paul protagonizó uno de los momentos más emotivos del partido entre Inter Miami y Rayados de Monterrey por la Leagues Cup. El mediocampista argentino convirtió el primer gol del encuentro y decidió dedicárselo a su amigo, Lionel Messi, y compañero de la Selección argentina, Lionel Messi, quien atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de su padre, Jorge Messi.

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De Paul, que llevó la cinta de capitán del conjunto estadounidense ante la ausencia de Messi, abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo. El argentino recibió y sacó un potente remate rasante desde afuera del área que terminó en el fondo del arco defendido por Luis Cárdenas. Pero la celebración fue mucho más que un festejo por el gol.

Inmediatamente después de convertir, De Paul se quitó la camiseta del Inter Miami y dejó al descubierto otra que llevaba debajo: una con la imagen de Lionel Messi. Con ella en alto, se acercó hacia una de las tribunas del estadio para compartir el homenaje con los hinchas.

El gesto estuvo dedicado a Messi, quien viajó desde Estados Unidos hacia Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para despedir a su padre, fallecido a los 68 años después de atravesar una grave enfermedad.

Los homenajes a Jorge Messi en el partido del Inter Miami

La ausencia de Lionel Messi estuvo presente durante toda la previa y el comienzo del encuentro. El plantel del Inter Miami salió al campo de juego con brazaletes negros en señal de duelo por la muerte de Jorge Messi.

Además, antes del inicio del partido se realizó un minuto de silencio en homenaje al padre del capitán argentino.

Los hinchas también quisieron acompañar a Messi a la distancia. Durante el encuentro, en el minuto 10, las tribunas del Inter Miami exhibieron una bandera con un mensaje dedicado al futbolista: “Fuerza, Leo”.

En ese contexto, el gol de De Paul se transformó en otro sentido homenaje. El mediocampista argentino, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del seleccionado nacional, eligió celebrar el tanto con una muestra de afecto hacia su compañero en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Messi, por su parte, se encuentra en Rosario junto a su familia para despedir a Jorge, quien además de ser su padre fue una figura central durante los primeros años de su carrera profesional y lo acompañó en el camino que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia.

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