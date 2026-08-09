El gesto de Rodrigo De Paul que emocionó a todos tras el gol y la muerte del padre de Messi

Los homenajes a Jorge Messi en el partido del Inter Miami

La ausencia de Lionel Messi estuvo presente durante toda la previa y el comienzo del encuentro. El plantel del Inter Miami salió al campo de juego con brazaletes negros en señal de duelo por la muerte de Jorge Messi.

Además, antes del inicio del partido se realizó un minuto de silencio en homenaje al padre del capitán argentino.

Los hinchas también quisieron acompañar a Messi a la distancia. Durante el encuentro, en el minuto 10, las tribunas del Inter Miami exhibieron una bandera con un mensaje dedicado al futbolista: “Fuerza, Leo”.

En ese contexto, el gol de De Paul se transformó en otro sentido homenaje. El mediocampista argentino, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del seleccionado nacional, eligió celebrar el tanto con una muestra de afecto hacia su compañero en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Messi, por su parte, se encuentra en Rosario junto a su familia para despedir a Jorge, quien además de ser su padre fue una figura central durante los primeros años de su carrera profesional y lo acompañó en el camino que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia.