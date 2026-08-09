El tenso cruce de Yanina Latorre y Pampita por la separación de Pico Mónaco: "A veces están enseñados"

Ahí, la periodista le recordó en particular aquella separación de Pico Mónaco de varios años atrás y la modelo fundamentó que los medios deterioraron la relación al hablar todo el tiempo al aire de ese tema.

“Esa semana habían sido una reverenda mie... y me habían dado palo toda la semana”, dijo la modelo. Y la conductora defendió su trabajo: “No era palo, era contar una separación, no es contra vos”.

“No, pero no estaba separada. Es más, creo que me terminé separando de cómo lo mediático estaba siendo tan pesado con esa relación. Era una relación que le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando, los medios la estaban arruinando. Fue uno de los detonantes”, retrucó la modelo.

La firme postura de Pampita sobre los medios y los medios en las relaciones de los famosos

“¿Vos creés que los medios pueden arruinar un vínculo? Yo creo que no”, indagó Yanina Latorre. Y Pampita reafirmó su postura: “Sí, por supuesto, si se ensañan y no te dan paz, no te dan un tiempo. Pero es que no te dan el espacio para que uno esté bien. Están todo el tiempo buscando el pelo al huevo y ya cuando uno viene con todo medio revuelto es como que están ensañados. Si dejaran en paz las cosas capaz funcionan. A veces estás harto”.

“No estás nunca preparado para eso, porque somos seres humanos. Es un grano en la relación y que a veces jode tanto que empieza a salir pus, vamos a decirlo metafóricamente. No es fácil estar expuesto mediáticamente y no todo el mundo tiene el cuero para aguantarlo. Hay veces que lo mediático puede arruinar una relación”, cerró su pensamiento la modelo.

"La culpa de ellos (famosos), no de nosotros. La culpa no es del mensajero, es del que lo hace. No comparto pero te lo tomo", concluyó Latorre.