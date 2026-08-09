El tenso cruce de Yanina Latorre y Pampita por la separación de Pico Mónaco: "A veces están enseñados"

El sábado en el regreso al aire de PH Podemos Hablar Yanina Latorre y Pampita pasaron al centro del estudio y fueron las protagonistas de una charla mano a mano donde se refirieron a la fama y la exposición en los medios.
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Yanina Latorre y Pampita tuvieron un picante diálogo en PH, Podemos Hablar donde la modelo remarcó que los medios influyeron en su separación de Pico Mónaco y la conductora le contestó firme.
El sábado en el regreso al aire de PH Podemos Hablar Yanina Latorre y Pampita pasaron al centro del estudio y fueron las protagonistas de una charla mano a mano donde se refirieron a la fama y la exposición en los medios.
La modelo y la conductora protagonizaron un cruce intenso con Andy Kusnetzoff como mediador. "¿Por qué te molesta tanto cuando contamos una separación tuya?", le preguntó Yanina Latorre.
Y Pampita comentó acerca de sus reacciones en esas situaciones personales: “No me molesta. A veces yo estoy descolocada, y yo estoy con mi propia carga emocional. Ya estoy viendo cómo hago, estoy tratando de salir a la calle, me maquillo en mi casa para salir decente, no dormí toda la noche. Como que toda esa situación no estoy bien yo para enfrentarlo y dar mi mejor versión. Es todo un esfuerzo salir, explicar, contestar".
"Entiendo el juego, hace más de dos décadas que estoy en esto. No me enojo, capaz lo interpretan de enojo, pero yo estoy lidiando con mi propio dolor y capaz esos días me hubiera gustado estar tres semanas tirada en la cama, pero tengo que salir a laburar, tengo que levantarme”, continuó la modelo.
Ahí, la periodista le recordó en particular aquella separación de Pico Mónaco de varios años atrás y la modelo fundamentó que los medios deterioraron la relación al hablar todo el tiempo al aire de ese tema.
“Esa semana habían sido una reverenda mie... y me habían dado palo toda la semana”, dijo la modelo. Y la conductora defendió su trabajo: “No era palo, era contar una separación, no es contra vos”.
“No, pero no estaba separada. Es más, creo que me terminé separando de cómo lo mediático estaba siendo tan pesado con esa relación. Era una relación que le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando, los medios la estaban arruinando. Fue uno de los detonantes”, retrucó la modelo.
“¿Vos creés que los medios pueden arruinar un vínculo? Yo creo que no”, indagó Yanina Latorre. Y Pampita reafirmó su postura: “Sí, por supuesto, si se ensañan y no te dan paz, no te dan un tiempo. Pero es que no te dan el espacio para que uno esté bien. Están todo el tiempo buscando el pelo al huevo y ya cuando uno viene con todo medio revuelto es como que están ensañados. Si dejaran en paz las cosas capaz funcionan. A veces estás harto”.
“No estás nunca preparado para eso, porque somos seres humanos. Es un grano en la relación y que a veces jode tanto que empieza a salir pus, vamos a decirlo metafóricamente. No es fácil estar expuesto mediáticamente y no todo el mundo tiene el cuero para aguantarlo. Hay veces que lo mediático puede arruinar una relación”, cerró su pensamiento la modelo.
"La culpa de ellos (famosos), no de nosotros. La culpa no es del mensajero, es del que lo hace. No comparto pero te lo tomo", concluyó Latorre.