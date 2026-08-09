Natalia Oreiro recordó cuando una pareja uruguaya decía que ella era su hija: "Fue muy dramático"

Según contó Oreiro, el hombre sacó distintos documentos, partidas de nacimiento y le dijo: “Yo soy tu verdadero padre”. "Fue fuerte para mí, yo era muy chiquita", aseguró la artista.

Ante esa situación, Natalia Oreiro contó que se hizo distintos estudios de ADN para resolver el tema, los cuales confirmaban que no era verdad la versión de ese señor, y que nunca le contó acerca de esta situación a sus papás para no preocuparlos.

Qué hizo Natalia Oreiro ante la versión del hombre que aseguraba que era su padre

Natalia Oreiro explicó en la mesa de Mirtha Legrand que decidió realizarse por su cuenta los exámenes correspondientes y confimó que no era cierta la versión de esa pareja uruguaya.

“Le dije al señor que entendía su búsqueda y su desesperación, y le pregunté cómo ayudarlo para demostrarle que no lo soy. Yo soy igualita a mi mamá. Finalmente hicimos en una clínica privada un hisopado que dio un 99,9% de certeza que no era filiación con ellos", explicó.

“Fue doloroso para mi familia y a mí con 17 años me expusieron muchísimo. Un día mi padre estaba viendo la televisión y se enteró en vivo y yo no le había contado que me había hecho un ADN”, recordó la actriz sobre ese difícil momento en el que sus papás se enteraron lo que estaba pasando.

Sin embargo, recordó que esas personas insistieron en su versión: "Pese a los estudios de ADN de sangre ellos no lo aceptaron, se aparecían en el trabajo y me mandaban cartas con ropa. Fue muy doloroso para mi papá y mi mamá en su momento y ellos comprendieron por qué no se los había compartido, yo me despegué de esa historia por un tema emocional y crecí de golpe", concluyó.