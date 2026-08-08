Llegó Lionel Messi a Rosario para despedir a su papá Jorge

Fuerte operativo de seguridad en el aeropuerto de Rosario

La llegada de Lionel Messi motivó un importante operativo de seguridad en el aeropuerto rosarino. El avión fue guiado hacia un sector reservado de la pista, alejado de la vista del público y de la prensa, para evitar la exposición del futbolista y de sus familiares.

Desde allí, Messi abordó un vehículo que lo trasladó directamente para reunirse con sus seres queridos y participar de la despedida privada de su padre. A pesar del hermetismo, decenas de personas se acercaron hasta el aeropuerto con la esperanza de saludar al capitán argentino y hacerle llegar muestras de cariño en este difícil momento.

Una despedida reservada para la familia

La ceremonia de despedida de Jorge Messi se realizará de manera privada y sin acceso al público. Si bien trascendió que la inhumación tendría lugar en un cementerio de la zona de Villa Gobernador Gálvez, la familia optó por no confirmar oficialmente el lugar ni el horario para resguardar la intimidad del homenaje.

Durante las horas previas, los familiares que permanecían en el sanatorio donde murió Jorge Messi abandonaron el establecimiento para continuar con los preparativos del último adiós.

El Cementerio El Prado (Foto: Reuters)

El difícil momento que atravesaba Lionel Messi

En los últimos meses, Lionel Messi siguió de cerca la evolución del estado de salud de su padre, quien permanecía bajo tratamiento médico debido a una prolongada enfermedad.

Durante el Mundial 2026, el capitán argentino ya había dejado entrever que atravesaba un momento personal complejo. Tras el debut frente a Argelia, se mostró visiblemente emocionado y posteriormente trascendió que Jorge Messi se encontraba delicado de salud.

Jorge y Lionel Messi. (Foto: archivo)

El mundo del fútbol acompaña a la familia Messi

Desde que se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi, las muestras de apoyo llegaron desde distintos rincones del mundo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Conmebol, el Barcelona, el Real Madrid, Newell's Old Boys, Rosario Central y numerosas instituciones deportivas expresaron públicamente sus condolencias a Lionel Messi y a toda su familia.

La muerte de Jorge Messi generó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico, donde fue reconocido por el papel fundamental que desempeñó en la vida y en la carrera del capitán argentino desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en una de las mayores leyendas de la historia del deporte.