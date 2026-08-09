Leandro Paredes anunció que viajará con otros jugadores de la Selección para acompañar a Messi en Rosario

En ese sentido, el futbolista de Boca adelantó que se pondría en contacto con sus compañeros para definir cuándo emprenderían el viaje. “Ahora, hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o si vamos mañana al mediodía”, señaló.

Profundo dolor por la muerte de Jorge Messi

La muerte de Jorge Messi, quien tenía 68 años y atravesaba una grave enfermedad, provocó numerosas muestras de afecto hacia Lionel Messi. El padre del futbolista falleció el sábado en una clínica de Rosario, donde permanecía internado.

Messi viajó desde Estados Unidos acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La familia realizó una ceremonia privada en el cementerio El Prado, en Pérez, localidad ubicada a pocos kilómetros de Rosario.

El vínculo entre Messi y sus compañeros de la Selección argentina se fortaleció especialmente durante los últimos años, con la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Paredes, uno de los futbolistas más cercanos al capitán, volvió a reflejar ese sentimiento colectivo al referirse al difícil momento que atraviesa el jugador.