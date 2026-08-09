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Leandro Paredes anunció que viajará con otros jugadores de la Selección para acompañar a Messi en Rosario

El mediocampista de Boca adelantó que viajará a Rosario junto a otros compañeros de la Selección argentina para acompañar al capitán durante el duelo por la pérdida de Jorge Messi.

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Leandro Paredes anunció que viajará con otros jugadores de la Selección para acompañar a Messi en Rosario

Leandro Paredes anunció que viajará con otros jugadores de la Selección para acompañar a Messi en Rosario
Leé también Llegó Lionel Messi a Rosario para despedir a su papá Jorge
Lionel Messi aterrizó en Rosario junto a su familia para asistir al funeral de su padre Jorge. (Foto: REUTERS)

“Lo sentimos así, lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, aseguró Paredes luego del encuentro disputado por el Torneo Clausura.

El mediocampista de Boca contó que todavía no había podido comunicarse con Messi, quien viajó desde Miami hacia Rosario luego de conocerse el fallecimiento de su padre. “No, no pude hablar con él. Sé que está viajando”, explicó ante la consulta de los periodistas.

Paredes también reveló que analiza viajar a Rosario junto a otros integrantes del plantel de la Selección argentina para acompañar a Messi durante este difícil momento. “Seguramente le hará bien que estemos ahí”, sostuvo.

En ese sentido, el futbolista de Boca adelantó que se pondría en contacto con sus compañeros para definir cuándo emprenderían el viaje. “Ahora, hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o si vamos mañana al mediodía”, señaló.

Profundo dolor por la muerte de Jorge Messi

La muerte de Jorge Messi, quien tenía 68 años y atravesaba una grave enfermedad, provocó numerosas muestras de afecto hacia Lionel Messi. El padre del futbolista falleció el sábado en una clínica de Rosario, donde permanecía internado.

Messi viajó desde Estados Unidos acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La familia realizó una ceremonia privada en el cementerio El Prado, en Pérez, localidad ubicada a pocos kilómetros de Rosario.

El vínculo entre Messi y sus compañeros de la Selección argentina se fortaleció especialmente durante los últimos años, con la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Paredes, uno de los futbolistas más cercanos al capitán, volvió a reflejar ese sentimiento colectivo al referirse al difícil momento que atraviesa el jugador.

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