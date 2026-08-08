A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Fortaleza

Los detalles ocultos del Mundial de Messi mientras su papá Jorge luchaba por su salud: "Lloró por..."

Tras la muerte de Jorge Messi, Leo Paradizo reveló en Secretos Verdaderos el motivo de la emoción de Lionel en cada partido de la Selección Argentina.

8 ago 2026, 21:38
Banner seguínos en google Primicias Ya
Los detalles ocultos del Mundial de Messi mientras su papá Jorge luchaba por su salud: Lloró por...

Los detalles ocultos del Mundial de Messi mientras su papá Jorge luchaba por su salud: "Lloró por..."

Los detalles ocultos del Mundial de Messi mientras su papá Jorge luchaba por su salud: Lloró por...

Los detalles ocultos del Mundial de Messi mientras su papá Jorge luchaba por su salud: "Lloró por..."

La muerte de Jorge Messi volvió a poner bajo la lupa uno de los momentos más emotivos que protagonizó Lionel Messi durante el último Mundial. El capitán argentino atravesó la competencia con preocupación por la salud de su padre y, según trascendió, cada partido tuvo también un fuerte componente personal para el futbolista.

El periodista deportivo Leo Paradizo estuvo invitado este sábado en Secretos Verdaderos, el programa que conduce Luis Ventura por América TV, donde brindó detalles sobre el convulsionado mes que atravesó el capitán argentino durante cada partido con la Selección.

Leé también

Llegó Lionel Messi a Rosario para despedir a su papá Jorge

Lionel Messi aterrizó en Rosario junto a su familia para asistir al funeral de su padre Jorge. (Foto: REUTERS)

"Messi lloró por su papá, jugó esta Copa del Mundo por su papá. Cada gol que hizo lo hizo pensando en la salud de él, estaba al tanto de todo. El propio Jorge no quería que le llegaran los detalles de su situación de salud", se conoció sobre aquellos días.

La situación de Jorge era delicada y su estado había generado preocupación dentro de la familia. " Jorge se había descompensado, Leo se había enterado, pero Jorge no quiso que le llegaran esos detalles. Cala hondo en el ánimo de una familia, de un país, pero era una situación previsible que iba a pasar porque la salud estaba muy deteriorada", señaló Paradizo.

Qué dijo Tomás Roncero sobre la muerte de Jorge Messi

Tomás Roncero, periodista español identificado históricamente con el Real Madrid y muy crítico de Lionel Messi, sorprendió con un mensaje luego de conocerse el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista.

La noticia se conoció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto. Jorge tenía 68 años y atravesaba desde hacía tiempo un delicado cuadro de salud. Su muerte generó numerosas muestras de acompañamiento hacia la familia del capitán argentino desde distintos ámbitos del fútbol.

Desde España, Roncero también decidió expresarse a través de sus redes sociales. Pese a la histórica rivalidad futbolística y a sus cuestionamientos hacia el rosarino, esta vez eligió dejar esas diferencias de lado y dedicar unas palabras a sus seres queridos.

"Perder a tu padre es un dolor hondo y terrible que te llevas contigo hasta el fin de los días", escribió. Luego agregó: " Nadie debería irse tan joven de este mundo".

Finalmente, cerró su publicación con un mensaje dirigido a toda la familia: "Condolencias sinceras a toda la familia. DEP".

El gesto llamó especialmente la atención por el historial de Roncero con el futbolista argentino, aunque en esta ocasión decidió priorizar el respeto y el acompañamiento ante una pérdida familiar.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Messi Jorge Messi

Lo más visto