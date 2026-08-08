Los detalles ocultos del Mundial de Messi mientras su papá Jorge luchaba por su salud: "Lloró por..."

Qué dijo Tomás Roncero sobre la muerte de Jorge Messi

Tomás Roncero, periodista español identificado históricamente con el Real Madrid y muy crítico de Lionel Messi, sorprendió con un mensaje luego de conocerse el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista.

La noticia se conoció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto. Jorge tenía 68 años y atravesaba desde hacía tiempo un delicado cuadro de salud. Su muerte generó numerosas muestras de acompañamiento hacia la familia del capitán argentino desde distintos ámbitos del fútbol.

Desde España, Roncero también decidió expresarse a través de sus redes sociales. Pese a la histórica rivalidad futbolística y a sus cuestionamientos hacia el rosarino, esta vez eligió dejar esas diferencias de lado y dedicar unas palabras a sus seres queridos.

"Perder a tu padre es un dolor hondo y terrible que te llevas contigo hasta el fin de los días", escribió. Luego agregó: " Nadie debería irse tan joven de este mundo".

Finalmente, cerró su publicación con un mensaje dirigido a toda la familia: "Condolencias sinceras a toda la familia. DEP".

El gesto llamó especialmente la atención por el historial de Roncero con el futbolista argentino, aunque en esta ocasión decidió priorizar el respeto y el acompañamiento ante una pérdida familiar.