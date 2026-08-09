El último adiós de Lionel Messi a su padre Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

El padre de Lionel Messi fue una figura fundamental en la carrera del futbolista. Desde los primeros años de su trayectoria, Jorge estuvo involucrado en el desarrollo profesional de su hijo y lo acompañó durante su crecimiento como jugador hasta convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial.

Emotivo homenaje a Jorge Messi en Rosario: fanáticos levantaron un altar frente a la casa donde creció Lionel Messi

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, conmocionó al fútbol argentino y también movilizó a cientos de fanáticos en Rosario. Horas después de conocerse la noticia, seguidores del capitán de la Selección argentina comenzaron a acercarse a la histórica casa de la familia Messi, en el barrio La Bajada, donde improvisaron un altar con banderas, camisetas y mensajes de despedida.

El lugar, donde Lionel pasó gran parte de su infancia y que aún pertenece a la familia aunque ya no está habitado, se convirtió en un punto de encuentro para quienes quisieron rendir homenaje al hombre que acompañó al astro argentino durante toda su carrera.

En la entrada de la vivienda comenzaron a acumularse camisetas de la Selección argentina, flores, cartas y banderas con mensajes de apoyo dirigidos a Lionel Messi y al resto de su familia.