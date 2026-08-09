El último adiós de Lionel Messi a su padre Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó a la ciudad santafesina de Rosario durante la noche del sábado, procedente de Miami, para participar de la despedida de su padre, Jorge Messi, junto a sus seres queridos.
Lionel Messi viajó desde Estados Unidos a Rosario para acompañar a su familia tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció el sábado a los 68 años luego de atravesar una grave enfermedad.
Lionel Messi y su familia despidieron a Jorge Messi en medio de un fuerte hermetismo
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó a la ciudad santafesina de Rosario durante la noche del sábado, procedente de Miami, para participar de la despedida de su padre, Jorge Messi, junto a sus seres queridos.
Messi estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes también viajaron a Rosario para estar presentes en este momento familiar.
La ceremonia se desarrolló con absoluta reserva y bajo un fuerte hermetismo. La despedida se realizó en el cementerio El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario.
Jorge Messi murió a los 68 años luego de permanecer internado en una clínica de Rosario debido a una grave enfermedad. La noticia generó una profunda repercusión en el entorno del futbolista, quien decidió trasladarse inmediatamente desde Estados Unidos para acompañar a su familia.
El padre de Lionel Messi fue una figura fundamental en la carrera del futbolista. Desde los primeros años de su trayectoria, Jorge estuvo involucrado en el desarrollo profesional de su hijo y lo acompañó durante su crecimiento como jugador hasta convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial.
La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, conmocionó al fútbol argentino y también movilizó a cientos de fanáticos en Rosario. Horas después de conocerse la noticia, seguidores del capitán de la Selección argentina comenzaron a acercarse a la histórica casa de la familia Messi, en el barrio La Bajada, donde improvisaron un altar con banderas, camisetas y mensajes de despedida.
El lugar, donde Lionel pasó gran parte de su infancia y que aún pertenece a la familia aunque ya no está habitado, se convirtió en un punto de encuentro para quienes quisieron rendir homenaje al hombre que acompañó al astro argentino durante toda su carrera.
En la entrada de la vivienda comenzaron a acumularse camisetas de la Selección argentina, flores, cartas y banderas con mensajes de apoyo dirigidos a Lionel Messi y al resto de su familia.