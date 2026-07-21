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Tamara Báez confirmó su embarazo con Thiago Martínez: el emotivo video del anuncio

Tamara Baéz y Thiago Martínez anunciaron que esperan su primer hijo juntos con un emotivo video. Jamaica, la hija de Tamara con L-Gante, será hermana mayor.

21 jul 2026, 20:47
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Tamara Báez y Thiago Martínez viven uno de los momentos más felices de su historia de amor. La pareja anunció que está esperando a su primer hijo juntos y compartió la noticia con un emotivo video en las redes sociales, donde reflejaron toda la ilusión que sienten por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Lejos de un anuncio tradicional, ambos eligieron sorprender a sus seguidores con una producción cargada de significado. En las imágenes se los ve a Tamara, Thiago y Jamaica de espaldas, sentados dentro de un auto. Los tres llevan gorras que, al girarlas, revelan el gran anuncio: una dice "mamá", otra "papá" y la tercera "hermana mayor". El momento culmina cuando la influencer levanta una ecografía, confirmando que el bebé ya está en camino.

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De esta manera, Jamaica, fruto de la anterior relación de Tamara con L-Gante, se prepara para asumir un nuevo rol dentro de la familia y convertirse en hermana mayor.

Junto al video, la pareja abrió su corazón con un mensaje en el que expresó la emoción que atraviesa este presente tan especial. “Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”, comenzó diciendo.

“Todavía no conocemos tu carita, pero ya cambiaste nuestra forma de ver el mundo. Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte”, agregó.

Además, Tamara y Thiago destacaron la importancia de la fe en esta nueva etapa de sus vidas y agradecieron la llegada del bebé: “Gracias, Dios, por regalarnos esta bendición tan grande. Confiamos que tus tiempos siempre son perfectos. Nuestra familia sigue creciendo... y no podemos ser más felices”.

Por último, sellaron el anuncio con una frase breve, pero cargada de emoción, que conmovió a sus seguidores: “Bebé en camino“.

Cómo nació la historia de amor entre Tamara Báez y Thiago Martínez

Tamara Báez y Thiago Martínez sorprendieron a sus seguidores al confirmar una de las noticias más importantes de sus vidas: están esperando su primer hijo juntos. La pareja compartió la emoción del embarazo a través de un video en redes sociales, donde mostraron la felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Aunque ambos mantuvieron gran parte de su vínculo lejos de los detalles públicos, con el tiempo comenzaron a mostrarse cada vez más unidos en redes sociales. La relación entre Tamara y Thiago se consolidó durante los últimos años, en una etapa en la que la influencer apostó nuevamente al amor después de su mediática separación de L-Gante.

La pareja atravesó distintas etapas y también una breve crisis que los llevó a separarse y luego reencontrarse. Tras la reconciliación, Tamara y Thiago volvieron a mostrarse juntos y dejaron en claro que decidieron darle una nueva oportunidad a su vínculo.

Ahora, con el anuncio del embarazo, la historia de amor sumó un nuevo capítulo. Si bien todavía no revelaron públicamente detalles sobre cómo fue el comienzo de su relación, la pareja eligió compartir con sus seguidores la alegría de convertirse en padres y celebrar este momento tan especial.

     

 

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