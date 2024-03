"El hijo de p... este de Messi": la tremenda respuesta de Mbappé a Pastore que sorprendió al mundo

Javier Pastore, excompañero de Mbappé en el PSG, compartió en una entrevista con La Nación una conversación que tuvo con el joven delantero meses después de aquella final. Pastore lo felicitó por su destacada actuación individual en el Mundial, pero la respuesta de Mbappé lo sorprendió: "Lo vi un par de meses después de la final en Qatar, cuando PSG fue a entrenar y a hacer un partido. Y estuve en el vestuario, con él, con Messi, con Ney. Lo felicité por el Mundial que había hecho y me dijo: 'Noooo, si el hijo de puta este de Messi nos ganó el Mundial…'. Como un chiste, como diciendo que Leo lo había ganado solo".

image.png

Además, Pastore elogió la mentalidad de Mbappé: "Hablé mucho con Kylian, es un chico muy centrado: perdió una final y al día siguiente ya estaba pensando en lo próximo que iba a ganar. Tiene una mentalidad increíble. Lo conozco mucho, tengo una muy linda relación con él y es un ganador, compite al 100%. Me sorprende su seriedad a esa edad. Esa seriedad solamente se las había visto a Cristiano Ronaldo y a Messi. Ya en las generaciones nuevas es muy difícil encontrar la concentración y la seriedad que tiene Kylian. No lo veo en otros jóvenes... quizá sí en Haaland. Pero es difícil encontrar esos rasgos. Kylian está siempre concentrado y dispuesto a dar más, y eso siempre me resultó sorprendente".