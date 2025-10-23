En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Kun Agüero
Racing
COPA LIBERTADORES

El inesperado gesto del Kun Agüero tras el polémico gol anulado a Racing ante Flamengo

El ex delantero siguió en vivo la semifinal de la Libertadores y mostró su reacción ante la decisión del árbitro que anuló un tanto de la Academia.

El Kun Agüero hizo un gesto inesperado tras el gol anulado a Racing y explotaron las redes

El Kun Agüero hizo un gesto inesperado tras el gol anulado a Racing y explotaron las redes

Flamengo dio un paso importante hacia la final de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 a Racing en el estadio Maracaná, en el partido de ida de las semifinales. Sin embargo, más allá del resultado, el duelo dejó una fuerte polémica arbitral que encendió las redes sociales: el árbitro venezolano Jesús Valenzuela anuló un gol de Santiago Sosa que hubiera significado el empate para el equipo de Avellaneda.

Leé también El escupitajo que desató el escándalo en River vs. Racing: la durísima sanción que podría recibir Balboa
el escupitajo que desato el escandalo en river vs. racing: la durisima sancion que podria recibir balboa

El tanto invalidado generó enojo en los hinchas y desconcierto en los jugadores, pero también provocó una inesperada reacción de Sergio “Kun” Agüero, quien seguía el encuentro en vivo por ESPN y transmitía sus impresiones a través de un streaming. Su gesto de sorpresa al ver cómo el árbitro anulaba el gol se viralizó en cuestión de minutos.

La jugada que cambió el partido

El encuentro, muy disputado y con un clima intenso en las tribunas, tuvo su momento más caliente en el segundo tiempo. Racing, que había sufrido el gol de Jorge Carrascal sobre el final de la primera mitad, buscaba el empate con más empuje que claridad. En una pelota parada, Santiago Sosa ganó en el aire y conectó un cabezazo que se metió en el arco defendido por Agustín Rossi.

Embed

El grito de gol de los jugadores y del cuerpo técnico duró apenas unos segundos. El árbitro Valenzuela, a instancias del VAR, revisó la acción y determinó que Sosa había cometido falta al saltar: consideró que el mediocampista impactó con su codo izquierdo en el cuello del colombiano Carrascal. El tanto fue anulado y la decisión desató una ola de protestas dentro y fuera de la cancha.

La reacción del Kun

Mientras tanto, desde la transmisión de ESPN, el Kun Agüero vivía el partido con intensidad. El ex delantero de Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City, no pudo ocultar su asombro cuando el árbitro decidió invalidar el gol.

“¿Qué cobró? No, no… eso no puede ser falta”, exclamó el Kun frente a cámara, con gesto de incredulidad. Su expresión se volvió inmediatamente viral: miles de usuarios en redes sociales compartieron el clip, convirtiendo su reacción en uno de los momentos más comentados de la noche.

Embed

“Es increíble, ni lo toca”, agregó el exfutbolista, mientras la repetición mostraba la jugada en cámara lenta. En Twitter y TikTok, los hinchas de Racing coincidieron con su análisis y denunciaron un nuevo error arbitral en contra del equipo argentino.

La polémica arbitral y la respuesta de Racing

Luego del encuentro, en conferencia de prensa, el técnico Gustavo Costas evitó confrontar directamente con el árbitro, pero dejó entrever su malestar: “No voy a hablar del arbitraje, todos vieron lo que pasó. Era un gol válido y nos lo anularon. Nos vamos con bronca porque hicimos un buen partido y merecíamos llevarnos otro resultado”.

En redes sociales, la indignación fue masiva. Bajo el hashtag #RoboEnElMaracaná, los hinchas de Racing expresaron su enojo y compartieron imágenes de la jugada desde distintos ángulos, asegurando que no hubo falta de Sosa. Incluso algunos periodistas deportivos calificaron la decisión como “insólita”.

Por su parte, desde Flamengo evitaron entrar en la polémica y celebraron la victoria con prudencia. “Fue un partido duro. Racing es un rival difícil, pero dimos un paso importante”, declaró Carrascal, autor del único gol del encuentro.

Lo que se viene

Con esta derrota, Racing deberá revertir la serie en Avellaneda para mantener viva la ilusión de alcanzar la final del torneo continental. El partido de vuelta se disputará la próxima semana en el estadio Presidente Perón, donde se espera un ambiente eléctrico.

El conjunto argentino necesita ganar por al menos un gol de diferencia para forzar los penales, o por dos tantos para avanzar directamente a la final. En tanto, Flamengo buscará cerrar la serie haciendo valer la ventaja obtenida como local.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Kun Agüero Racing Copa Libertadores Flamengo
Notas relacionadas
Racing no pudo con Independiente Rivadavia y se complica su clasificación a los playoffs
Racing venció a Aldosivi y llega entonado a la primera semifinal contra Flamengo
Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar