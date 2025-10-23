El inesperado gesto del Kun Agüero tras el polémico gol anulado a Racing ante Flamengo

La reacción del Kun

Mientras tanto, desde la transmisión de ESPN, el Kun Agüero vivía el partido con intensidad. El ex delantero de Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City, no pudo ocultar su asombro cuando el árbitro decidió invalidar el gol.

“¿Qué cobró? No, no… eso no puede ser falta”, exclamó el Kun frente a cámara, con gesto de incredulidad. Su expresión se volvió inmediatamente viral: miles de usuarios en redes sociales compartieron el clip, convirtiendo su reacción en uno de los momentos más comentados de la noche.

Embed

“Es increíble, ni lo toca”, agregó el exfutbolista, mientras la repetición mostraba la jugada en cámara lenta. En Twitter y TikTok, los hinchas de Racing coincidieron con su análisis y denunciaron un nuevo error arbitral en contra del equipo argentino.

La polémica arbitral y la respuesta de Racing

Luego del encuentro, en conferencia de prensa, el técnico Gustavo Costas evitó confrontar directamente con el árbitro, pero dejó entrever su malestar: “No voy a hablar del arbitraje, todos vieron lo que pasó. Era un gol válido y nos lo anularon. Nos vamos con bronca porque hicimos un buen partido y merecíamos llevarnos otro resultado”.

En redes sociales, la indignación fue masiva. Bajo el hashtag #RoboEnElMaracaná, los hinchas de Racing expresaron su enojo y compartieron imágenes de la jugada desde distintos ángulos, asegurando que no hubo falta de Sosa. Incluso algunos periodistas deportivos calificaron la decisión como “insólita”.

Por su parte, desde Flamengo evitaron entrar en la polémica y celebraron la victoria con prudencia. “Fue un partido duro. Racing es un rival difícil, pero dimos un paso importante”, declaró Carrascal, autor del único gol del encuentro.

Lo que se viene

Con esta derrota, Racing deberá revertir la serie en Avellaneda para mantener viva la ilusión de alcanzar la final del torneo continental. El partido de vuelta se disputará la próxima semana en el estadio Presidente Perón, donde se espera un ambiente eléctrico.

El conjunto argentino necesita ganar por al menos un gol de diferencia para forzar los penales, o por dos tantos para avanzar directamente a la final. En tanto, Flamengo buscará cerrar la serie haciendo valer la ventaja obtenida como local.